baseball

„Shotime“, jak je baseballová hvězda Shohei Ohtani známá ve Spojených státech, byl včera vyhlášen japonským „buzzwordem roku“ poté, co vyhrál jednu z nejlepších amerických baseballových cen a rozsvítil svou domovskou zemi. Ohtani, který je často přirovnáván k baseballové legendě Babe Ruth pro jeho elitní střelecké a útočné schopnosti, vyhrál minulý měsíc cenu MLB Major League Soccer Player of the Year a stal se teprve druhým japonským hráčem, kterému se to podařilo. Ocenění Japan Player of the Year přimělo japonské noviny, aby rozdávaly věci navíc, a japonský premiér Fumio Kishida také naléhal na novináře, aby byli na Ohtaniho úspěch velmi hrdí. Japonská vláda vznesla myšlenku nabídnout Otanimu People Honor po baseballovém ocenění, ale hráč Los Angeles Angels odmítl s tím, že je ještě „příliš brzy“. Spolu s „Shotime“ byl „skutečný obousměrný přehrávač“, který se používá k popisu jeho všestrannosti, vybrán jako první módní slovo roku porotou odborníků organizovanou japonským vydavatelstvím Jiyukokuminsha.

Fotbal

Gabriel bojuje s útočníkem

Obránce Arsenalu Gabriel v srpnu odrazil útočníka, který používal baseballovou pálku při pokusu o loupež jeho domu na severu Londýna, uvedl v úterý Daily Mail. Zpráva uvádí, že Gabriela a jeho přítele sledovali domů dva muži v maskách a přikrývkách a pokusili se mu ukrást auto, telefon a hodinky. Objevil se videoklip, který zachycoval jednoho z útočníků, jak se vrhl na Gabriela pálkou, než ho obránce Arsenalu udeřil pěstí do obličeje a zápasil s ním. Zpráva uvedla, že útočník Abd al-Rahim Musa byl odsouzen k pěti letům vězení za krádež a držení útočné zbraně poté, co policie vystopovala DNA z jeho klobouku, který spadl během boje na blízko. Dva spolupachatelé nebyli zatčeni. A Daily Mail uvedl, že generální prokurátor Martin Lewis řekl Harrow Crown Court: „Nebyli žádná zranění, ale značný šok.“ „Náhodou si vybrali dvě oběti, které byly velmi zdatné a schopné se o sebe postarat.“

Fotbal

Běloruský úředník zatčen

Česká policie zatkla prezidenta Běloruského fotbalového svazu Vladimira Bazhanova a jeho manželku pro podezření z porušení pravidel epidemie COVID-19 tím, že nepožádali o výjimku z cestovního omezení, informovala v úterý místní média. Deněk hlásí, že Bazhanovová se měla zúčastnit utkání kvalifikace mistrovství světa žen mezi Českou republikou a Běloruskem. Běloruský fotbalový svaz to odmítl komentovat. Zápas byl nakonec odložen kvůli případům COVID-19 zjištěným mezi hostujícím týmem. Policie ČR uvedla, že nemůže potvrdit zadržení Bazhanova a jeho manželky, uvedla pouze: „Byli zatčeni dva cizí státní příslušníci podezřelí ze vstupu na území České republiky a zůstali zde v rozporu s aktuálními bezpečnostními opatřeními ministerstva zdravotnictví.“ Mluvčí Českého fotbalového svazu uvedl, že jeho běloruský protějšek a Evropská unie se obrátily o pomoc na český svaz. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Eva Davydová uvedla, že ministerstvo nemůže potvrdit Bazhanovovu přítomnost v zemi ani to, zda žádal o vízum do České republiky.