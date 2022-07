Mod přemění toulavou kočku na CJ z GTA: San Andreas

Protože zbloudilý existuje na PC, pro hru již existují mody a protože zbloudilý Je to hra o kočkách a spousta těch modů se na to zaměřuje.

Některé jsme zde již ukázali, Jako ten, který vám umožní změnit barvu hratelné kočky, ale tento od Sirgalahad172 je o něco méně přesný. Vezme kočku a nahradí ji, Jako obvykle teďCJ z Grand Theft Auto: San Andreas.

„Tento režim má být vtip, protože Cj potřebuje mod v jakékoli hře, která existuje XD,“ říká tvůrce, což je dost fér, ale opravdu se mi líbí možnosti vyprávění zde. Viděl jsem lidi, jak zde na internetu popisovali CJův zhrzený pohled jako „děsivý“, ale raději bych si myslel tohle –a další mírné projevy-Nějaká divočina GT Vedlejší mise, ve které je CJ proklet zlým čarodějem a odsouzen k tomu, aby strávil věčnost procházením jiných žánrů videoher a zažívá vše, co mohou nabídnout, co rozlehlá krajina San Andrea nenabízí.

Pokud si chcete modul nainstalovat sami, můžete jej získat zdeJen vězte, že prvních pár minut hry může být trochu znepokojivých, protože všechny kočky zepředu sdílejí stejný model hráče, takže mají CJovo nové tělo, ale ne jeho postavu.

Když už jsme u tématu výměny kočky za jiná zvířata, zde je další příklad, i když to tak striktně není. místo úpravy zbloudilýToto video skutečně vzniklo sny na PlayStation 5 a chytrá malá zrzavá kočka ji nahradila…velkým houpajícím se koněm. Myslím, že by to znesnadnilo provádění všech plošinových úkolů, ale také by to mohlo usnadnit řešení Zurků, protože je můžete jednoduše kopnout do obličeje.