Watford před potenciálním přestupem sleduje hvězdu Huddersfieldu Sorbu Thomase

Watford prověřil Sorbu Thomase, mezinárodního křídelníka Walesu v Huddersfield Town.

Dvaadvacetiletý hráč byl korunován pozoruhodným vzestupem, když byl v září povolán ke svému mezinárodnímu debutu v kvalifikaci na mistrovství světa ve Walesu proti České republice – pouhých devět měsíců poté, co Boreham Wood opustil ligu.

Jeho přístup a oddanost z něj udělaly favorita v Huddersfieldu.

Watford se podívejte na Sorbu Thomas z Huddersfield Town International (vlevo)

Poté, co Thomas vynaložil mimořádné úsilí na běhání na pláži v Porthcawl a před dvěma týdny podal zprávu o tréninku, vyhrál v srpnu turnaj Hráč měsíce.

Původně nastoupil do Boreham Wood, když mu bylo 16 let po soudu poté, co byl propuštěn West Hamem.

Absolvoval kamenný kurz a pracoval na částečný úvazek ve sportovním obchodě, než Huddersfield využil příležitosti.

Thomasův přístup a oddanost z něj udělaly favorita v Huddersfield Town

Thomas odehrál v této sezóně 27 zápasů, jednou skóroval při výhře 4:0 nad Readingem a jeho příběh a výkon začaly přitahovat skauty z jiných klubů.

Watford to prověřil a bude i nadále následovat jeho vedení.