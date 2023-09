Wales vs. Jižní Korea: Proč davy lidí na přátelských zápasech ve Walesu ubývají?

6. září 2023

Nejdůležitější: Dnešní zápas Walesu. BBC One Wales od 22:40 GMT a později na vyžádání

Dosah: Živé vysílání na BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, BBC Radio 5 Live Sports Extra, BBC Sounds, webové stránky a aplikace BBC Sport plus živý text

Ve skutečnosti existuje riziko, že by Wales mohl prohrát se svým nejnižším domácím publikem za čtyři roky, když se ve čtvrtek v přátelském utkání utká s Jižní Koreou.

V jednu chvíli panovaly obavy, že Cardiff City Stadium bude mít méně než 7 666 diváků, kteří by mohli sledovat přátelský zápas s Běloruskem v září 2019.

Jsou však tací, kteří rychle poukazují na to, že domácí stadion zaplněný z poloviny jen stěží odpovídal odvážnému novému fotbalovému úsvitu, kterého měl být Wales svědkem.

Fotbalová asociace Walesu (FAW) je hrdá na nárůst počtu domácích diváků a na to, jak důležité jsou příjmy z branek pro její bilanci, a proto tento týden nebude jen nervozita, protože narůstá napětí na turnaji Euro 2024 plném chyb. . rehabilitační kampaň.

Jde tedy o to, aby příznivci po posledních výsledcích hlasovali nohama? Nebo jsou řeči o prasknutí bubliny v kbelíku předčasné?

Fanoušci našli domov a hlas a puritáni nechali širší fanouškovskou základnu vstoupit do „udržovaného tajemství“ při sledování Walesu a rozvíjení smyslu pro příležitost v zápasech.

Dosažení tří velkých finále během šesti let pro tým, který se nedostal do finále za téměř šest desetiletí, vždy zajistilo, že turnikety budou pokračovat.

Návštěvnost v play off neklesla. Na poslední domácí kvalifikaci se sešlo téměř 32 774 diváků, z nichž mnozí využili „sezónní“ vstupenky na kampaň.

Ale jakkoliv se statistik manažer Rob Page trápí, vyhrát jeden zápas za 12 zápasů nepomůže, ať se na to podíváte z jakéhokoli úhlu.

„Ale u všeho, co souvisí s návštěvou zápasu nebo zábavou, je to stále o výsledcích.

„Poslouchejte, pokud se objeví 1 000 lidí, je to náš 12. muž, pokud 20 000 přijde ještě lépe. Můžeme se jen podívat na fotbalovou stránku a získat tři body v Lotyšsku v naději, že přivedeme fanoušky zpět na plný stadion. Ano, je to skvělá hra.“ Ve čtvrtek přátelák a to je těžké hlavně pro lidi ze Severu, ale i kdyby jich bylo jen tisíc, budeme rádi.“