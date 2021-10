Praha 30. září (Jednání mezi Českem a Polskem se po dalších čtvrtečních jednáních nepodařilo dosáhnout dohody o ukončení sporu o polský uhelný důl.

Češi uvedli, že poškozují blízké české pohraniční vesnice hnědouhelným dolem o rozloze 30 kilometrů čtverečních a svůj případ postoupili nejvyššímu soudu EU, což vyvolalo jednání o dohodě.

Po několika měsících jednání přinesla Varšava minulý týden brookské společnosti příležitost ukončit boje mezi jejími středoevropskými spojenci.

Český ministr životního prostředí Richard Probek řekl novinářům na televizní konferenci ve čtvrtek večer, že „prozatím“ nebylo dosaženo konečné dohody.

Jedním z hlavních důvodů rozdílných názorů na délku smlouvy je, že česká strana vyvíjí tlak na dlouhodobý rámec.

Česká televize však uvedla, že další jednání nebyla naplánována a že se polská delegace vrátí domů. Citovala polského ministra klimatu Michaela Kurtigu, který řekl, že “velmi dobrá nabídka” nebyla přijata.

Od května probíhají jednání o vyjasnění finančních kompenzací a technických vylepšení na ochranu životního prostředí v okolí dolu. České komunity si stěžovaly, že kvůli těžbě došlo k omezení dodávek vody.

Turo běží do roku 2044 a napájí se do nedaleké elektrárny, která pokrývá až 7% polské výroby energie. Varšava říká, že je to důležité pro práci a energii.

Polsko dosud při stíhání Čechů porušilo soudní příkaz Evropské unie (SDEU) o zastavení těžby v Tróji. Soud minulý týden nařídil Varšavě zaplatit denní pokutu 500 000 eur (579 000 dolarů).

(1 $ = 0,8636 EUR) (Zpráva Jasona Howette; Grant McCall Editing)

Naše standardy: Zásady nadace Thomson Reuters.