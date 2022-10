10 nejlepších módních přehlídek Mario – od instalatérů po princezny

Stevenův styl Wario kombinuje klasický vzhled s přístupem Wariofare?), který se k postavě opravdu hodí. Cosplay byl inspirován sérií videí na YouTube Mario Warfare od BeatDownBoogie Vedle Volání povinnosti . Stephen miluje různé designy Wario, ale protože je fanouškem her WarioWare, rozhodl se vybrat podobný. Vzhledem k tomu, že jeho oblečení je z velké části namalováno nebo obarveno, jsou rekvizity Stephenovou oblíbenou součástí cosplaye, protože to opravdu umí.

Wario je Mariův úhlavní rival (no, kromě toho mladého Koopa chrlícího oheň) a objevuje se jako padouch v Super Mario Land 2 A mnoho dalších her pro více hráčů Nintendo. Hraje také ve svých vlastních franšízách s Země Wario A WarioWare série.

Changeling je velkým fanouškem Luigiho a odvedl maskovací práci pro několik verzí dlouholetého italského instalatéra. Jeho oblíbený cosplay je verze Luigi’s Mansion. Changeling miluje, jak vidíme, jak Luigi stojí v centru pozornosti a čelí svým obavám. Dungaree Changeling jsou staré nástěnné hodiny z 90. let zakoupené od Depopu a Poltergust G-00 je skutečný vysavač naplněný zeleným máslovým bahnem a LED světlem, které ho rozzáří. V rámci kostýmu Luigi si vyrobil svůj falešný nos a knír.

Luigi je často viděn jako zbabělý „přítel“ bratr hlavního hrdiny Maria, ale když v roce 2001 zasáhl Luigiho sídlo GameCube, byla řada na něm, aby se stal hrdinou. S jeho slavným Dungaree a Poltergustem, vysavačem, který zachycuje ghúly, bojujte s Luigi King Boo a mnoha dalšími duchy prostřednictvím trilogie her.

Groosetastic miluje strašidelnou a praštěnou stránku Bowsera a chce být schopen začlenit tuto zábavnou stránku přešlapování do svého vlastního přestrojení. Navrhli a postavili svou vlastní verzi Bowseru s použitím specifických vlastností přidaných k designu, jako jsou rohy, skořepina a barevné schéma. Groosetastic chtěl také zdůraznit král Koopa strana Bowsera s pláštěm a designem tabardu, který to odráží a dává cosplay jedinečný šmrnc.

Tento zloduch chrlící oheň, známý také jako King Koopa, je vůdcem želvích vazalů, kteří se neustále snaží unést Peach a převzít vládu nad Houbovým královstvím. Bowser se objevuje ve většině hlavních Mario her a mnoha spin-offech a je hlavním padouchem v sérii.

6. Princezna Daisy

Pro: iluze optika

Fotograf: Fotografie Alexise Camerona

Princezna Daisy je méně známá princezna franšízy, která vládla Sarasalandu pouze od svého prvního vystoupení v roce Super Mario Land v Game Boy z roku 1989. O Daisy se často říká, že je Luigiho přítelkyní, i když Mario je v jejích hrách „hrdina“. Postava si v průběhu let získala popularitu poté, co byla uvedena v několika nabídkách pro více hráčů (hraje Je to fotbalová hra) a má lepší pověst než broskev.

Daisyina sportovní povaha je důvodem, proč je Illusion Optics fanouškem této postavy a jeho volby při hraní Mario Kart. Můj cosplay výše byl jedním z větších projektů Illusion Optic. Většina z nich je ručně vyráběná, od prošívání šatů a jejich konstrukčních vrstev, jako je spodnička, až po lití drahokamů z pryskyřice a design paruky. Illusion Optics přešel se svým jednodušším designem nad podrobnějšími funkcemi ve hrách, jako je Smash Bros. Protože milovala tradiční kreslený styl toho oblečení.