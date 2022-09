Když se jeho Portugalsko schoulilo do Prahy, Cristiano Ronaldo prožil náročnou noc, nejprve utrpěl ošklivou ránu do obličeje, při které mu krvácela z nosu a vyžadoval menší obvaz, poté zůstal nepotrestán.



Diogo Dalot pomohl Portugalsku převzít kontrolu nad jejich skupinou Ligy národů, když vstřelil své první dva reprezentační góly při výhře 4:0 nad Českou republikou.

Španělsko vede skupinu A poté, co v sobotu prohrálo 2:1 se Švýcarskem před zklamanými fanoušky v Zaragoze.

Portugalsko se posunulo o dva body před Španělsko, než se sousedé střetnou v úterý v Praze v souboji vítěz bere vše, aby se zjistilo, kdo postoupí do poslední čtyřky na červnovém turnaji.

Cristiano Ronaldo měl během svého působení v Portugalsku v Praze krušnou noc, nejprve utrpěl ošklivou ránu do obličeje, po níž mu krvácela z nosu a vyžadovala si malý obvaz. Historický lídr mezinárodního fotbalu v počtu pokutových kopů se 117 góly.

Dalot dostal Portugalsko do vedení ve 33. minutě, kdy se pravý obránce trefil z přihrávky Rafaela Lea.

Bruno Fernandes zdvojnásobil vedení v minutách v prvním poločase v době zranění. Pokutový kop ale promarnil Patrick Schick na břevno.

Dalot dal výsledek mimo veškerou pochybnost střelou z curlingu v 52. minutě.

Ronaldo přidal asistenci Diogo Jota a vstřelil svůj čtvrtý gól v 82.

Gareth Southgate říká, že je tím správným mužem, který vezme Anglii na mistrovství světa po vystoupení z Ligy národů



Manažer Anglie Gareth Southgate říká, že je tím „správným mužem“, který povede tým na letošní mistrovství světa v Kataru po neuspokojivé kampani v Lize národů.

Dvakrát prohrál s Maďarskem – 4:0 ve Wembley – jednou s Itálií se dvěma remízami.

Po červnové porážce 4:0 od Maďarska se publikum obrátilo k Southgate a hostující fanoušci znovu začali jásat, když jim po páteční prohře 1:0 s Itálií vstal a zatleskal.

„Myslím, že jsem ten pravý, kdo vezme tým na turnaj,“ řekl Southgate, který dovedl Anglii do semifinále mistrovství světa 2018 a finále Eura 2020 v roce 2021.

„Bezpochyby si myslím, že je to velmi konzistentní. Nemyslím si, že výkon (proti Itálii) byl daleko, vím, že by to bylo směšné kvůli počtu nevyřízených porážek.“

Southgate řekl, že zkušenosti z hraní proti nejlepším týmům v Lize národů pomohou připravit jeho hráče na výzvy, které čekají na mistrovství světa, které začíná 20. listopadu.

„V minulosti jsme měli přátelské zápasy nebo zápasy, cokoliv, šli jsme do zápasů a toto je poprvé, co jsme narazili proti soupeři nejvyšší úrovně a často nás porazili,“ dodal Southgate. .

„Teď známe pozici, teď víme, co musíme zlepšit, a budeme lepší, když budeme mít kvalitu zápasů, jako jsme měli.“

Kapitán Anglie Harry Kane řekl, že chápe frustraci fanoušků, ale trval na tom, že není třeba panikařit.

„Nepropadali jsme panice. Věděli jsme, že se chceme zlepšit,“ řekl Kane.

„Byl jsem fanouškem Anglie a stále jsem, ať hraji nebo ne.

„Ale nakonec se rozhodneme, co se stane v listopadu. Pokud budeme mít úspěšný turnaj, nejsem si jistý, že se lidé budou obávat letargie, kterou jsme měli v létě, to je základ.“

Anglie v pondělí ve Wembley hostí Německo.

se vstupy od agentur.