Sledujte: Milion dolarů spadl z vrtulníku v Česku

Milion dolarů byl shozen z vrtulníku

Osobnost České televize Kamil Bartošek, známý jako Kazma KazmichSplnilo to slib, který upoutal celosvětovou pozornost. V odvážném počinu připomínajícím populární sérii Money Heist shodil Bartoszek z vrtulníku 1 milion dolarů do velkého davu nadšených účastníků v České republice. Tento odvážný čin byl výsledkem závazku, který učinil vůči svým věrným fanouškům sociálních sítí.

Bartoszkovo extravagantní snažení začalo vyhlášením soutěže napříč jeho různými platformami sociálních médií. To, co dělalo tuto soutěž jedinečnou, byl jeho závazek odměnit nejen jednoho vítěze, ale každého jednotlivce, který se zúčastnil. Soutěžící obdrželi e-mail s podrobnostmi o nezveřejněné události.

Video na Bartoszkově kanálu YouTube ukazovalo pečlivou přípravu peněz s bankovkami pečlivě zabalenými do tašek, což zvýšilo očekávání mezi jeho následovníky.

Tyto vaky byly poté umístěny do velkého kovového skladovacího kontejneru speciálně navrženého pro jejich let. Zatímco publikum čekalo na vzrušující vyvrcholení, vrtulník zvedl kontejner do vzduchu.