Obhájce titulu Kanadu vypadl z mistrovství světa juniorů po pozdní brance Čechů ve čtvrtfinále

Fraser Minten byl smutný. Owenovi Beckovi se stále točila hlava. Oliver Bonk musel být utěšen.

Kanada se z brzkého deficitu 2:0 srovnala s Českou republikou ve čtvrtfinále na úterním mistrovství světa juniorů v hokeji ve švédském Göteborgu.

S tisíci červeně oděných fanoušků – někteří v uniformách, jiní v nafukovacích oblecích – naléhali na stadion Scandinaviaum, zdálo se, že Canadiens jsou odhodláni prosadit se.

Byla to jen otázka času. Přesčasy se rýsují. Jeden úžasný okamžik všechno změnil.

Jakub Stankel vstřelil svůj druhý gól v utkání, když zbývalo 11,7 sekundy, když Češi porazili Kanadu 3:2 a postoupili ve čtvrtek do semifinále turnaje.

„Zdá se, že svět přišel ke konci,“ řekl Minten, vedoucí týmu. „Je to neuvěřitelná příležitost pro nás všechny v naší kariéře. Nikdy nevíte, jestli se znovu objevíte reprezentovat svou zemi nebo hrát na tak globální scéně.“

Kanada držela hru po většinu posledních 40 minut, než Stunkel vypálil poslední lapačku po dechu, která se odrazila od hokejky dvou kanadských hráčů, než porazil Rousseaua ve své třetině turnaje.

„Hrozný způsob, jak věci ukončit,“ řekl Beck.

Kanada, která hrála čtyři finále za sebou, utrpěla historicky první prohru s Čechy v medailovém kole.

„Je to pro něj těžké.“ [Bonk]“Mohlo se to stát komukoli z nás,“ dodal Beck k rozhodujícímu gólu.

Zápas byl odvetou loňského zápasu o zlatou medaili v Halifaxu, který Kanada vyhrála 3:2 v prodloužení. Pět členů českého týmu se v úterý hodilo, Beck se do Kanady vrátil jako jediný.

„Zůstali jsme silní“

„Odveta,“ řekl Jiří Kolić, kapitán české reprezentace, jejíž tým se v semifinále střetne se Švédskem.

Další branku Evropanů vstřelil Tomáš Cibulka, který předvedl 28 zákroků od Michaela Hrabala.

„Úžasné,“ řekl Stankel. „Zůstali jsme silní.“

Za Kanadu skórovali Matthew Wood a Jake Furlong. Rousseau byl zastaven 19krát.

Hvězdný centr Maclin Celebrini, který by měl být nejlepší volbou draftu NHL 2024, vedl Canadiens s osmi body v pěti zápasech, ale v úterý přestal bodovat.

„Věci se nám nepovedly,“ řekl hlavní trenér Alain Letang, asistent v roce 2023. „Když hrajete zápas dostatečně dlouho, jsou chvíle, kdy jste na špatné straně.“

Kanada měla minus pět profesionálních hráčů vhodných pro Švédsko – včetně Connora Bedarda, který byl krátce poté, co byla jeho země vyřazena, vyhlášen nováčkem měsíce NHL za prosinec – zatímco další dva byli mimo kvůli zranění nebo nemoci.

Češi, kteří na loňském mistrovství světa juniorů v hokeji podlehli Kanadě ve hře o zlato, se v úterý Kanaďanům odvetili ve čtvrtfinále. (Christine Moshe/Associated Press)

Tým mluvil o potřebě „neúprosného“ přístupu bez kazení zápasů na minulých turnajích, ale nikdy se mu nepodařilo postoupit do předkola, kde Kanaďané skončili ve skupině A druzí po prohře s hostiteli.

„Existují opravdu dobré týmy, které se objevují v kalendáři, když hrají s Kanadou,“ řekl Letang. „Řekl jsem těm klukům brzy: 'Vždy dostanete to nejlepší z jakékoli země.'

Kanada porazila Finsko 5:2 dvěma góly do prázdné branky, porazila skromně Lotyšsko 10:0, prohrála 2:0 se Švédskem a před tímto šokujícím vývojem událostí nepřesvědčivě vyhrála 6:3 nad Německem.

„Chytil jsem hůl pěkně pevně,“ řekl útočník Matthew Poitras, který přišel do národního týmu z Boston Bruins. „Mám pocit, že jsem zklamal některé z těch chlapů a zklamal jsem zemi.“

Vytvořili jsme toho tolik. Puky nešly dovnitř. -Kanadský útočník Matthew Savoy při úterní čtvrtfinálové prohře

Kanadský křídelník Matthew Savoie (zranění dolní části těla) se vrací do sestavy poté, co vynechal zápas, zatímco další útočník Connor Geiki se také vrací poté, co byl v neděli předčasně vyloučen.

„Vytvořili jsme toho hodně,“ řekl Savoy. „Puky nešly dovnitř.“

Poté, co Rousseau během 20 minut prohrával 2:0 pro Čechy, zastavil Edouarda Salea brzy ve druhém poločase.

Wood pak o pár minut později odešel do přestávky, aby v čase 3:43 vstřelil svůj druhý gól, aby dal cestujícímu týmu naději.

Canadiens pokračovali v tlaku a Furlong nakonec vyrovnal na 3:20, když jeho bod překonal Hrabala.

Kanada nedokázala nic udělat s první přesilovou hrou na začátku třetí třetiny, než se trefil Brayden Yager k tyči. Savoy pak ve velké šanci před šokovým zakončením vyslal ránu mimo branku.

„Brutální začátek“ pro Canadiens

„[Crap] „Odskoč,“ řekl obránce Maverick Lamoureux.

Kanaďané hledali třetí zlatou medaili v řadě a 21. v zemi. Kanaďané zaostávali 1:0 v 7:51 z první, když Stunkel vypálil druhou přes Rousseaua.

„Je to špatné,“ řekl Minten. „Měli jsme brutální začátek.“

Češi dostali penaltu, když obránce Noah Warren trefil Dominica Raymonda v brejku, ale Rousseau to blokoval poke checkem.

V čase 1:59, kdy Cibulka prostřelil clonu, brankář minul branku a zvýšil na 2:0.

Kanaďané by se bránili, jen aby vyšli bolestně.

„Nechali jsme toho na stole hodně,“ řekl Poitras. „Je to ten nejhorší pocit na světě.“

Spojené státy se kvalifikují do semifinále

Gaby Perreaultová skórovala dvakrát a pět dalších hráček skórovalo, když Spojené státy v úterý porazily Lotyšsko 7:2 a postoupily ve čtvrtek do semifinále.

Perreault, výběr New York Rangers v prvním kole v roce 2023, také zaznamenal asistenci jako součást dominantního zápasu na jeho lajně. Jeho spoluhráči, 18letý Will Smith, čtyřka za San Jose, a Ryan Leonard, osmička za Washington, dali dohromady tři body.

Američané se příště utkají s Finskem poté, co Jiří Lasila skóroval 24 sekund v prodloužení, když Finové vytáhli velkou výhru nad Slovenskem.

Aleksantiri Kaskimaki skóroval, když zbývaly necelé dvě minuty a dostal Finsko do vedení 3:2, ale Slovák Filip Mizar vyrovnal, když do konce zbývala necelá minuta.

Švédové se drží, aby porazili Švýcary

Axel Sandin-Bjelica vstřelil přesilovkový gól v čase 5:22 prodloužení, když hostitelské Švédsko přežilo strach a postoupilo do semifinále výhrou 3:2 nad nedotčeným Švýcarskem.

Švédsko pokračovalo v rozhodující přesilovce, když byl švýcarský obránce Rodwin Dionisio vyzván k odražení.

Dionisio, který po dorovnání frustrovaně uřízl hůl, viděl gól Sandina-Bjelici až po období trvalého tlaku 4v3.

Švédsko se utká s Českem, které naštvalo dvojnásobného obhájce titulu Kanadu.

Otto Stenberg a Jonathan Lekirimaki skórovali v prvním poločase a zajistili Švédsku vedení 2:0, protože hostitelé, favorité na zisk zlaté medaile, vypadali, že to mají pevně pod kontrolou.

Jenže ve druhém poločase skóroval Jan Hornker a snížil náskok Švédska na polovinu a v polovině třetí třetiny vyrovnal Nick Meili.