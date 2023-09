Baldur’s Gate 3 na PS5 je v podstatě PC verze s ultra nastavením

Baldur’s Gate 3 je jednou z nejoceňovanějších her roku, která kombinuje to nejlepší z videoher se složitostí a nuancí kampaně Dungeons and Dragons. Je to bezesporu titul zaměřený na PC, s hustým rozhraním a ovládáním vhodnější pro klávesnici PC, takže není úplně jasné, jak dobře bude hra fungovat na PS5. Kromě potenciálních zvláštností konzole má PC design poněkud problematický výkon v několika oblastech později ve hře, což hrozilo zahlcení PS5 a jeho relativně skromného CPU. Naštěstí se PlayStationu 5 podařilo předvést věrohodnou ukázku hry, ale nyní legendární Kapitola 3 nadále hučí výkon procesoru – možná více, než jsme čekali.

Baldur’s Gate 3 je na PC k dispozici již zhruba měsíc a většina poznatků z této verze platí stejně i pro verzi PS5. Je to určitě pohledná hra, i když ne hra, která posouvá hranice – je vizuálně vstřícnější k vysokému úhlu kamery. Zblízka uvidíte omezení patentované technologie Larianova enginu s osvětlením a detaily modelu, které ne vždy uniknou bližšímu zkoumání, ale většinu času vypadají naprosto nádherně, zvláště v krajinářských scénách venku.

Baldur’s Gate 3 pěkně přechází na PlayStation 5 a efektivně poskytuje zážitek z PC v nastavení Ultra, běží v rozlišení 1440p – se stejnými silnými a slabými stránkami výkonu jako jeho PC protějšek.

To se také většinou týká možností ovládání ve hře. Baldur’s Gate 3 se pravděpodobně nejlépe hraje s myší a klávesnicí na původní hostitelské platformě, ale také podporuje ovládání gamepadem na PS5 i PC. Na začátku hry to funguje většinou dobře, s různými radiálními nabídkami a přepínacími tlačítky založenými na hráčích, které nabízejí celou řadu herních možností. Bohužel se to zdá být s postupem trochu těžkopádné, protože celá škála možných schopností rozhraní trochu zahlcuje.

To není příliš velký problém pro hratelnost, protože Baldur’s Gate 3 je striktně tahová bojová hra, ale při procházení na PS5 mi to přišlo poněkud těžkopádné. Pro hráče, kteří preferují tradiční nastavení PC klávesnice a myši před konzolí, tyto ovládací prvky nepřežily proces portování, což je trochu škoda.

Z vizuálního hlediska si verze pro PS5 většinou vede dobře, pokud jde o základní grafické prvky. Na první pohled se zdá, že mu nic nechybí, a to z dobrého důvodu: ve skutečnosti běží na PC předvolbách, což jsou nejvyšší dostupné možnosti. To není typické pro většinu konzolových her, ale rozdíl výkonu na PC mezi různými možnostmi nastavení je minimální, takže vysoký vizuální cíl zde dává smysl.



Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.



Spravujte nastavení souborů cookie



Vylepšená nastavení Alex však poskytují nárůst výkonu o přibližně 20 procent oproti maximálním možnostem s velmi malým vizuálním rozdílem, takže je překvapivé, že se vývojáři nerozhodli zmenšit věci jedním dotykem pro režim výkonu. Pokud jde o tato vylepšená nastavení, jedna věc, která opravdu vyniká mým očím, je hloubka ostrosti, která velmi těží z možnosti redukce šumu, která se zdá být povolena na PS5, což má za následek mnohem ostřejší celkový obraz. Stíny byly také vylepšeny, i když to má tendenci být jemnější než u většiny úhlů kamery.

Pokud jde o kvalitu obrazu, na obrazovce se zobrazují dvě možnosti – jednoduchým přepínáním zapnout nebo vypnout výkon, což nám efektivně poskytuje režim výkonu a kvality. Oba nabízejí stejné vizuální nastavení a oba cílí na 1440p v závislosti na hře, takže to vydrží v praxi? Počty pixelů ukazují, že režim kvality skutečně nativně funguje při 1440p. V každém snímku, který jsem testoval, se počítalo s rozlišením 1440p bez známek refaktoringu nebo dynamického rozlišení. Výkonnostní režim je velmi podobný režimu kvality a řeší velké množství detailů na statických snímcích, ale má některé další efekty – stínové stopy na listech a některé bodové artefakty v některých oblastech s jemnými detaily – které indikují použití konkrétní metody převzorkování. .

Zde jsou zobrazeny typické vizuální prvky FSR 2 a Larian navrhl, že integrace FSR 2 je plánována pro PC verzi, takže to dává smysl jako řešení pro downsampling PS5. Věřím, že hra používá FSR 2 k výstupu na 1440p, které je optimalizováno z vnitřního rozlišení ~960p, které odpovídá režimu kvality FSR 2. Opět by mohlo existovat nějaké dynamické rozlišení, ale pokud ano, není to běžné . Ve skutečné hře vypadají režimy kvality a výkonu velmi podobně, až na drobnou optimalizaci. Myslím, že oba dobře drží na 4K TV z typické pozorovací vzdálenosti, i když zblízka uvidíte trochu měkkosti obrazu.



Na PS5 je nepřekvapivě použito konzolové rozhraní z PC verze. Funguje to, ale nastavení může být docela komplikované.

Z vizuálního hlediska je Baldur’s Gate 3 velmi dobrým zážitkem na hardwaru PS5 a snímkové frekvence jsou dobré pro většinu zážitku. Výkonový režim cílí na 60 snímků za sekundu a většinou se zdá, že tohoto cíle dosáhne. Interiéry hry a většina jejích exteriérů běží dobře při 60 snímcích za sekundu, včetně bojových scén. Všiml jsem si, že některé cutscény jakoby probíhají pod tímto cílem, ale tyto okamžiky jsou pomíjivé. Oblast Grove v kapitole 1 má také několik malých propadů, když se pohybujete – což není příliš vážné, ale stojí za zmínku.

Existují však oblasti, které tomu tak nejsou. Oblast města ve třetí kapitole hry je nevyhnutelně mnohem těžší než oblasti v první kapitole, které jsme vzorkovali, přičemž výkon v nejhorším případě klesá na 20 s. Pokud mohu říci, tyto problémy pravděpodobně neměly nastat před touto částí, protože mnoho hodin hraní, které tomu předcházelo, nezahrnuje velká města s hustou NPC, jako je toto.

Zde také stojí za zmínku trhání obrazovky. Baldur’s Gate 3 trpí určitým trháním v horních 20 procentech obrazovky během typického hraní, když snímková frekvence klesne pod 60 snímků za sekundu, řádově několik snímků každou sekundu nebo tak. Jistě je to trochu otravné, ale zachovává to trochu odezvy vstupu za cenu zhoršení kvality obrazu. U tahové hry bych se pravděpodobně rozhodl nadále používat v-sync bez ohledu na to, ale to je volba, kterou vývojáři někdy dělají. V těžkých cutscénách je také rušivé trhání ve spodní části scény, což působí jako chyba – jako by se hra překlopila na další snímek, než se tak stane.

S pomocí přispěvatele Mohameda Ryana jsme zkombinovali každý modifikovaný počítač s ekvivalenty PS5 a zjistili jsme, že konzolový port funguje efektivně při 1440p v nastavení Ultra.

Baldur’s Gate 3 má také režim kvality zaměřený na zlepšení konzistence. Nová cílová frekvence snímků je zde 30 snímků za sekundu a při dosažení tohoto čísla odvádí skvělou práci. S první kapitolou jsem nebyl schopen nastolit žádné problémy, protože hra jede rychlostí 30 snímků za sekundu bez ohledu na to, co na ni hodím. Moje jediná skutečná výtka je naprostý nedostatek rozmazání pohybu, díky kterému vypadá obnovování 30 snímků za sekundu trhaněji, než by mohlo být.

Kapitola 3 má však stále problémy. Ve znatelných problémových místech klesnou snímkové frekvence zpět na středních až nízkých 20 s, s divoce nekonzistentními animacemi. Jiné části města také zažívají poklesy, i když ne tak vážné. Larian se zde rozhodl zachovat v-sync, na rozdíl od výkonnostního režimu, takže nedochází k žádnému trhání obrazovky, i když je snímková frekvence nízká.

Když postupně spouštím odečítání snímkové frekvence v režimu výkonu a kvality, mám silné podezření, že hra je extrémně omezená na CPU v oblasti třetího trimestru, jak dříve popsal Alex pro PC verzi. Neexistuje téměř žádný rozdíl ve snímkové frekvenci, což ukazuje na úzké hrdlo CPU v obou vizuálních režimech. Je zajímavé poznamenat, že v podstatě identických testech byl limit CPU PS5 výrazně nižší než naše předchozí testy na PC verzi s použitím mainstreamového Ryzen 5 3600.

















Výkonnostní režim na nejvyšší úrovni, celková hratelnost se drží dobře při 60 snímcích za sekundu, ale v samotné Baldur’s Gate v kapitole 3 se potýká s problémy. Spodní závorka zobrazuje snímky v režimu kvality při 30 snímcích za sekundu. Výkon v kapitole 3 je velmi podobný režimu výkonu, což silně naznačuje omezení procesoru.

Dalším způsobem, jak hrát Baldur’s Gate 3, je režim rozdělené obrazovky. Zde je hra také vykreslena nativně v rozlišení 1440p, stejně jako v režimu kvality. Technicky je tento obrázek rozdělen vertikálně na polovinu, což každému hráči poskytuje efektivní rozlišení 1280 x 1440 při hraní. Působí trochu stísněně, ale většinou to funguje dobře. Pokud jde o vizuální nastavení, zdá se, že rozdělená obrazovka se blíží předvolbě ultra nastavení. Všiml jsem si znatelného poklesu kvality stínu během několika okamžiků, i když rozdíl byl nepatrný. Je možné, že budou ovlivněna i další nastavení, ale pokud tomu tak je, jakékoli downgrade jsou menší.

Snažil jsem se přerušit režim rozdělené obrazovky tím, že jsem jednu postavu posunul co nejdále od druhé, zatímco druhou postavu jsem nechal úplně v klidu, a většinou nebyly žádné problémy. Všiml jsem si, že stíny na mé nehybné postavě postupně měkly, čím dále jsem se dostával, jak byly detaily větví ořezávány, ale vše ostatní vydrželo v pohodě.

Na rozdělené obrazovce jsou čísla výkonu v podstatě stejná jako v režimu kvality. To znamená velmi stabilních 30 snímků za sekundu při hraní z větší části, mimo poněkud katastrofální městskou oblast v kapitole 3. V náročnějším úseku se opět pohybujeme kolem nízkých 20s. To znamená, že hráči s rozdělenou obrazovkou neakceptují žádné zásadní výkonové kompromisy ve srovnání s singleplayerem, ale neřekl bych, že zde hra funguje stejně dobře. Nejsem si jistý, zda je Baldur’s Gate 3 zvláště působivým zážitkem s rozdělenou obrazovkou, vzhledem k pomalému tempu a sestavení orientované na jednoho hráče, ale PS5 přináší velmi dobrý pohled na tento titul s minimálními kompromisy ve srovnání se standardním zážitkem.



Režim rozdělené obrazovky je trochu omezující z hlediska nemovitostí, ale funguje. V sadě vizuálních funkcí došlo k jemným změnám, ale jsou přesně takové – drobné.

Na závěr, Baldur’s Gate 3 je na PS5. Dokud můžete obejít jakýkoli problém s konzolí, herní výkon je na současné generaci konzole Sony přiměřeně dobrý, alespoň ve srovnání s tím, co vidíme na počítačích střední třídy. I když však hraním této hry strávíte hodiny bez jakýchkoli problémů s výkonem, základní problémy nalezené později ve hře jsou na PlayStation 5 stále přítomny.

Naštěstí to tak není pro většinu zážitku, pokud mohu soudit, a v klidnějších oblastech hra běží při rozumných 60 nebo 30 snímcích za sekundu, v závislosti na tom, jaký vizuální režim zvolíte. Rozdělená obrazovka také přichází bez jakýchkoli zásadních kompromisů, což je vítané překvapení vzhledem k problémům, které zřejmě měli vývojáři při překladu verze tohoto režimu do série S.

Pro hráče, kteří nemají přístup k high-end PC, PS5 verze Baldur’s Gate 3 přináší přesně to, co jsme od ní očekávali, ale doufáme, že uvidíme další vylepšení pro všechny platformy, pokud jde o více. náročný obsah ve hře.