Sydney trpí nejhorší den pandemie, Victoria vstupuje do šestého uzamčení

Sydney zaznamenává největší denní počet zranění, pět úmrtí

Victoria vstoupí do 7denního zablokování

Austrálie čelí druhé recesi za tolik let

SYDNEY (Reuters) – Sydney ve čtvrtek oznámila ve čtvrtek rekordní počet nových infekcí koronaviry, protože stát Victoria uvedl, že dojde k náhlému týdennímu zablokování, protože Austrálie se snaží zabránit vypuknutí vysoce nakažlivého delta viru.

Sydney, největší australské město a hlavní město státu Nový Jižní Wales, se blíží k sedmému týdnu devítitýdenní odstávky. Za posledních 24 hodin bylo zaznamenáno pět úmrtí a 262 zranění.

Victoria uvedla, že objevila osm nových případů, z nichž většinu nelze vysledovat na známou infekci, což vedlo k týdennímu uzavření více než 6 milionů lidí ve státě později ve čtvrtek večer.

„Nic v tomto není nepovinné. Toto je zablokování, které bude z nejlepších důvodů a pro nejlepší účely vynuceno, abychom tato čísla případů dostali pod kontrolu, abychom je mohli znovu otevřít,“ řekl premiér Victoria Daniel Andrews. reportéři v Melbourne.

Během několika hodin bude Austrálie čelit svým třem nejlidnatějším městům – Sydney, Melbourne a Brisbane – v těžkých uzavírkách, což hrozí, že přivede ekonomiku země o hodnotě 2 bilionů $ (1,5 bilionu $) do druhé recese za mnoho let.

Brisbane nahlásilo ve čtvrtek dalších 16 případů COVID-19, stejně jako předchozí dva dny. Od 31. července je zavřeno.

Region Hunter v Novém Jižním Walesu, kde se nachází druhé největší město státu Newcastle, bude od šesti večerů po šesti nových případech uzavřen.

Úředníci mají podezření, že se virus mohl rozšířit v oblasti Hunter z večírku na pláži poblíž Newcastlu poté, co lidé cestovali ze Sydney, což zjevně porušilo zablokování města.

„Naším nejsilnějším zaměřením … je zjistit, jak se nemoc přenáší, a přenést ji do Newcastlu,“ řekl novinářům v Sydney hlavní zdravotní ředitel NSW Kerry Chant.

vezměte si vakcínu

S přibližně 35 200 případy úmrtí na COVID-19 a 932 se Austrálie vyhýbá vysokému počtu ostatních vyspělých zemí, ale počet očkování patří k nejnižším, přičemž bylo očkováno pouze 20% populace starší 16 let.

Státní zdravotníci uvedli, že čtyři z pěti lidí, kteří zemřeli v Sydney, nebyli očkováni, zatímco jeden užil jednu dávku, apelovali na obyvatele, aby se očkovali co nejdříve.

Byli mezi nimi tři muži ve věku 60 let, muž ve věku 70 let a žena ve věku 80 let, čímž se celkový počet úmrtí v posledním ohnisku nákazy v Novém Jižním Walesu zvýšil na 21.

Zdravotní experti očekávají, že země vydrží výluky a pauzy, dokud nedosáhne vysokého očkování, ale zákonodárci jsou pod rostoucím tlakem, aby uvolnili omezení pro ty, kteří nemohou pracovat.

“Mám štěstí, že jsem v základní službě, takže stále pracuji a stále dostávám zaplaceno. Pro ostatní je to smíšená taška. Někteří lidé to berou dobře a někteří ne tak dobře,” řekl Kirum O ‘ Dono, obchodní zástupce lékáren na jednom z nejhůře zasažených předměstí Bankstownu v Sydney, agentuře Reuters.

