Baldur’s Gate 3 je na PS5 skvělá, ale po okrajích trochu drsnější

Baldurova brána 3 Je to vynikající hra. PC verze od Larian Studios D&D Epic bude snadno průkopníkem v prosincových diskusích o hře roku a verze pro PlayStation 5 je srovnatelným zážitkem, alespoň pokud nemáte dostatečně výkonný počítač, abyste hru dobře rozběhli. Rozhodně má však více technických problémů než PC verze, i když většina z toho, s čím jsem se setkal, nebyla žádná hra.

Děkuji, PS Plus, za zvýšení mé nevyřízené položky

Největším kulturním šokem mezi PC a PS5 je konzolové hraní, které využívá stejné schéma ovládání, jaké můžete nyní používat na PC. Po více než 100 hodinách hraní hry na PC s myší a klávesnicí jsem zjistil, že DualSense poškozuje tlačítka ve hře, která mají mnoho akcí k použití a nabídky k procházení, ale čím více času trávím hraním Baldurova brána 3 S konzolí se můj mozek instinktivně učí, jak provádět moje oblíbená kouzla, přistupovat k různým funkcím a procházet Faerûnem z pohodlí mého gauče. Baldurova brána 3 Stále dává větší smysl, když můžete snadno namířit a kliknout na nepřítele, kterého chcete odpálit, pomocí Eldritch Blast, ale Larian udělal to nejlepší, co mohl, s metodami zadávání, které měl k dispozici.

Boj a pohyb jsou užitečné, ale mnohem větší potíže jsem měl s delikátními úkoly, jako je zkoumání malých předmětů v přeplněném prostředí. V jedné z prvních vedlejších misí v Baldurova brána 3Prvním úkolem byla moje skupina geeků s Tadpole Mind Flyers, kteří prohledávali doupě babičky a museli najít určitou hůl v darebčiných věcech. Zamést po stole pokrytém drobnostmi je mnohem snazší, když na ně stačí klepnout, ale při používání ovladače bylo potřeba několik stisknutí tlačítka, než sebrat předmět ze stolu. Stisknutím směrového tlačítka se mohu zaměřit na položky v mém okolí a procházet jimi jako v jakékoli jiné nabídce, ale je to určitě pohodlné, když nemám myš na to, abych na věci jen klikal. Naštěstí je tu režim ukazatele, který vám umožní simulovat pomocí myši, ale není tak přesný ani rychlý. Rozhodně si myslím, že by hrál někdo Baldurova brána 3 Pro začátečníka na konzoli bude s těmito nástroji více než spokojený; Zjišťuji, že jsem z úpravy čas od času na chvíli frustrovaný.

Snímek obrazovky : Larian Studios / Kotaku

Při hraní s konzolí jsem si všiml některých obecných technických problémů na PlayStation 5, které nebyly pády hry, ale alespoň představovaly výrazný pokles výkonu a věrnosti ve srovnání s herním protějškem na PC. Každý problém byl sám o sobě malý, ale postupem času se rozrostl a měl znatelný dopad. Existují určité grafické problémy, jako jsou vyskakovací okna, a prvky, jako jsou obličeje některých postav, se zobrazují s nízkou úrovní detailů. Všiml jsem si toho zejména při některých vedlejších úkolech, kde ani postavy, se kterými trávíte hodně času, nevypadají tak dobře jako na PC. Ve stejné misi jako Babizna jsem zachránil dívku jménem Myrina ze spárů čarodějnice a vedl jsem s ní několik zdlouhavých rozhovorů, protože detaily na její tváři a vlasech byly pro PlayStation 5 zjevně trochu zmenšené. Ubytování je pěkné oproti tomu standardní, Baldurova brána 3 V režimu výkonu běží rychlostí 60 snímků za sekundu, i když pokud chcete něco s trochu větším rozlišením na úkor snímkové frekvence, tato možnost je tu také.

Nejspornější problémy byly méně o obecném technickém výkonu a více o častějších chybách, než se kterými jsem se setkal při hraní Baldurova brána 3 na počítači. První byl podivný vokální syntezátor v závěrečném aktu. Stáhl jsem si save, abych to mohl hrát Baldurova brána 3Konec hry Během některých velkých vrcholných okamžiků byla hudba ztlumena a zvukové efekty pro kouzlení a máchání mečů byly zpožděné nebo chyběly. Nebylo to běžné, ale bylo to dost drastické, že celá atmosféra oddělení byla vypnutá.

Mixování zvuku je zvláštní technická závada, ale nebrání procesu mixování Baldurova brána 3 Moje zkušenost s PlayStation 5. Nejpodivnější závadou, se kterou jsem se bohužel pravidelně setkal, byl výběr dialogů. Když jsem poskakoval a zachránil celý svůj pobyt Baldurova brána 3 Při běhu jsem narazil na několik okamžiků, kdy byly možnosti dialogu rozbité způsobem, který jsem nemohl obejít házením kostkou. Několikrát jsem se zapojil do konverzace (naštěstí se nic nemohlo změnit v nepřátelství) a místo toho, abych dostal několik možností na výběr odpovědi, potkal by mě pouze jedna: „1. Pokračuj.“ Zdá se, že tato volba je důležitá pro volbu dialogu Měl by Zobrazeno, ale skryto kvůli chybě. Každý případ, kdy se mi to stalo, byla jednoduchá interakce, a pokud znovu načtete uložení, (někdy) problém vyřeší, ale pokud budete pokračovat v rozhodování, které mění život nebo ve chvílích, které mění vztah, může to zásadně podkopat problém. Baldurova brána 3 odbornost. Mluvil jsem s některými lidmi, kteří se s touto závadou na PC zjevně setkali jen zřídka, ale sám jsem ji nikdy neviděl a pak jsem se s ní setkal několikrát v rychlém sledu během několika hodin hraní na PlayStation 5.

Snímek obrazovky : Larian Studios / Kotaku

Bez ohledu na to, zda se ve videohrách setkáte s chybami, zejména ve hře s mnoha systémy Baldurova brána 3, často související se štěstím. Byl to relativně bezbolestný herní zážitek Baldurova brána 3 Na PC však Larian dokázal nasadit opravu, která to opravila Více než 1000 chyb, z nichž většinu jsem nikdy předtím neviděl. Nemohu s jistotou říci, zda jsou tyto problémy na PS5 jen špatným hodem kostkou z mé strany nebo svědčí o nějaké chybě, která je v tomto konzolovém portu stále výraznější, ale alespoň jsem o tomto konkrétním problému řekl Larian Studios, Vzhledem k jeho rozšířenosti.V mém herním čase na PS5 je pravděpodobně největší výhrada ohledně toho, zda doporučuji hrát nebo ne Baldurova brána 3 Na systému.

Všechno, co bylo řečeno, je úleva, že konečně můžu hrát Baldurova brána 3 z mého gauče. Stále pracuji na své druhé hře a možnost sedět a trochu relaxovat, zatímco se prodírám všemi misemi a příběhy, které jsem poprvé vynechal, je opravdová lahůdka. Ale víc než to, těším se na další lidi, kteří tuto hru zažijí. Jeho drsnější hrany na PlayStation 5 budou pravděpodobně v popředí mé mysli, protože jsem strávil spoustu času hraním na svém PC, ale pokud se obáváte, že konzolová verze bude podprůměrný zážitek, vyhráli jste. to tady nenajdu.