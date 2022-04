Autonomie v prázdné kapse

Autor (on/ona) je držitelem titulu PhD v oboru pedagogika.

Sen o bezplatném a kvalitním vysokoškolském vzdělání je ideálem, který dokázalo realizovat jen málo zemí. Patří mezi ně Německo, Island, Finsko, Norsko, Švédsko, Francie, Rakousko, Dánsko, Lucembursko a Česká republika – z nichž většinu tvoří západoevropští facilitátoři.

Pákistán je země s 230 miliony obyvatel, což je mnohem větší než kterákoli země na tomto seznamu. Přestože má země pouze 220 skromných vysokoškolských institucí (VŠ), její nízký HDP znamená, že většina z nich stále trpí neustálým hladem po zdrojích. Článek 25a pákistánské ústavy stanoví právo na vzdělání pro všechny občany, ale toto právo platí pouze do šestnácti let – což znamená, že nezahrnuje vysokoškolské vzdělání.

Otázka: Do jaké míry (pokud vůbec) by mělo být vysokoškolské vzdělávání dotováno státem v zemi, jako je ta naše, kde jsou zdroje omezené a přiřadit je jedné prioritě znamená vytrhnout je jiné? Měli bychom utrácet prostředky ve službách zvyšování kvality nebo zlepšování přístupu? Počítali jsme návratnost investic pro různé univerzity a programy?

Tyto výzvy se neomezují pouze na Pákistán. Náklady na vysokoškolské vzdělání po celém světě vzrostly. Velká recese v roce 2008 byla ranou pro rozpočty vysokých škol po celém světě, zejména těch, které jsou zcela nebo částečně podporovány z veřejných prostředků. Zpomalení globální ekonomiky kvůli Covid-19 v letech 2020 a 2021 bylo další ranou. Univerzity po celém světě se potýkají s podobnou realitou.

Před pár týdny jsem měl možnost zúčastnit se série setkání se studenty, profesory a viceprezidenty univerzit v konkrétním kraji. Otázky kladené publiku byly ve stejném duchu: „Řekněte nám, jaké máte problémy? Studenti a vyučující byli schopni předložit seznam konkrétních problémů, které mají ze strany účastníků hojnou podporu. Obzvláště mě zaujala výmluvnost některých studentů a některé rozumné návrhy jejich řešení.

Sezení s VC bylo nevýraznější. Měli říct jediné: Jsme nezávislí, své problémy si můžeme vyřešit sami, jen nám dejte peníze. Může být univerzita skutečně nezávislá, pokud je pro své přežití zcela závislá na veřejných zdrojích?

Nedostatky ve financování, kterým tyto univerzity čelí, se netýkají pouze Pákistánu – v současnosti jde o globální problém. Liší se v tom, jak univerzity po celém světě čelí této výzvě oproti našim univerzitám doma.

Přinejmenším argument ve prospěch dotování nebo bezplatného vysokoškolského vzdělávání je ten, že jde o veřejný statek; Vzdělaní občané budou produktivnější a nakonec užitečnější pro své komunity a zemi. To je platný argument, ale pouze pokud univerzity mohou prokázat, že vzdělání, které poskytují, má tento požadovaný účinek. Kolik univerzit v Pákistánu zveřejňuje užitečné statistiky o svých programech, jako je míra zaměstnanosti absolventů po šesti měsících/roku?

To může být tak jednoduché jako jedna tabulka (viz příklad University of Toronto zde: https://data.utoronto.ca/graduation-employment-and-government-loan-default-rates-2018/). V USA ministerstvo školství vyžaduje, aby všechny univerzity hlásily své průměrné roční náklady na docházku, průměrné výdělky po ukončení studia (rozdělené podle programů), procento studentů vracejících se po prvním ročníku atd., a tyto statistiky zveřejňuje (viz: https://collegescorecard.ed.gov/).

Jednoduše řečeno, pokud si univerzity chtějí nárokovat vzdělání pro větší veřejné blaho a (v případě soukromých vysokých škol) odůvodňují náklady na vysokoškolské vzdělávání, měly by to podpořit vykazováním míry návratnosti svých programů. V jiném stanovisku na těchto stránkách před několika týdny („nekvalifikovaní pro práci“, 7. března 2022) jsem rozčlenil data 400 000 uchazečů do 240 (většinou programů odborného vzdělávání) dostupných v rámci programu Kamyab Jawan. Pozoruhodným pozorováním bylo, že 28 procent, neboli 106 198, přihlášek pocházelo od lidí s BA/BA, MA/Masters nebo Ph.D., včetně mnoha předních veřejných univerzit v zemi. Tato čísla zpochybňují tvrzení mnoha univerzit, že nabízejí relevantní programy, které jsou rovnocennou silou.

Je zřejmé, že některé univerzity nabízejí lepší návratnost investic do vysokoškolského vzdělání než jiné (ať už ze strany studentů ve formě školného nebo ze strany státu ve formě dotací). To poskytuje argument pro propojení veřejných financí s výkonem, takže peníze se utrácejí tam, kde je více dobra. Pokud program nabízí dobrou míru návratnosti, není nerozumné požadovat po studentech, aby nesli větší podíl nákladů. Některé dotace mohou být stále poskytovány na základě potřeby a/nebo zásluh. Pokud je míra návratnosti programu nízká, síly trhu vysokoškolského vzdělávání jej nakonec vyhladí.

Argument, že univerzity nabízejí něco, co technické a odborné programy nemohou (schopnost samostatně myslet a učit se životem), je v našem kontextu slabý. Poukazuje na to, že ani robustní nebo rozšířené přidružené programy nebo učňovské programy ze své podstaty nemohou rozšířit obzory studentů a předat jim životní dovednosti. Pokud je toto standardem pro bakalářský program, většina univerzit to neuspěje a ona i VŠ to schvalují.

Jak se mohou univerzity stát méně závislými na veřejném financování v napjatém finančním prostředí?

Univerzity po celém světě si ponechávají dotační peníze, které jsou investovány do vytvoření dodatečných zdrojů příjmů, které jsou vynakládány na péči o studenty a řízení univerzit. Tyto vysokoškolské stipendijní fondy jsou často podporovány charitativními dary, využívajícími programy CSR soukromého sektoru a síť absolventů nadace.

Univerzity v dnešní době také generují peníze lepším využíváním svých zdrojů. Mnoho univerzit to dělá pronájmem nebo leasingem svých nemovitostí nebo poskytováním služeb se zařízením, které mají k dispozici.

Primární funkcí vysokých škol je poskytovat vzdělání. Zejména mnohé ze starých institucí převzaly odpovědnost za mnoho nepodstatných funkcí, jako je doprava, ubytování a stravování, které zvyšují jejich personální a důchodovou zátěž. Pracovní místa, která nejsou zásadní pro poslání univerzity, ale jejichž podpora zvyšuje finanční zátěž, by měla být outsourcována nebo přenechána soukromému sektoru.

Dalším přístupem je snížení tuku kombinací oddělení a programů, které vidí nízkou poptávku nebo výkon, zjednoduší je nebo je úplně zavřou.

Namísto toho, aby se univerzity dívaly na kteroukoli z těchto možností, snižují náklady na poslední místo, kde by měly. Najímají učitele na krátkodobé smlouvy na jeden semestr, což je obvykle dočasné opatření. Výsledkem je, že kvalita vzdělávání je poškozována a univerzity vydělaly jen o málo více než jen oslavované školy.

Univerzity jsou motivovány ke zvýšení počtu přihlášených, aby si zajistily větší část koláče veřejných financí. Mnoho univerzit zahájilo nové programy, ale často bez najímání kvalifikovaného pedagoga pro nezbytnou doktorandskou práci, jak to vyžaduje HEC, dokud není program akreditován. Studenti MPhil z jedné z univerzit, se kterými jsem mluvil, zjistili až po promoci, že jejich program nebyl schválen HEC, a proto nemohli získat titul. Po celou dobu univerzita byla ráda, že po léta vybírá školné.

Mezitím se dnes dozvídáme, že jednou z podmínek, aby MMF mohl obnovit svůj program s Pákistánem, je snížit do konce aktuálního fiskálního roku 100 miliard Rs (až na 600 miliard Rs) pro Program rozvoje veřejného sektoru (PSDP). To je dodatek k 25procentnímu snížení PSDP, které již vláda PTI zavedla během svého odchodu. To znamená snížení přídělů na vzdělávání. Tato zpráva přichází ve stejný den, kdy nový ministr plánování Dr. Ahsan Iqbal oznámil, že vláda refinancuje Výbor pro vysoké volby. Jak uděláte čtverec tohoto kruhu?

To je o důvod víc, proč zakázat vznik nových univerzit, které postrádají obchodní plány a plány udržitelnosti. Znamenalo by to také konec univerzit rozdávajících zákonodárce jako lízátka. Před dvěma desetiletími MPA i MNA vyžadovaly školy, před deseti lety žádaly studentské vysoké školy a nyní chce každý univerzitu ve svém rodném městě – aniž by přemýšlel o tom, odkud vezmou peníze na jejich provoz.

Je důležité vést tento obtížný rozhovor o financování hned, protože: zaprvé to vede univerzity k odpovědnosti; A za druhé nás to vede k tomu, abychom uvažovali o alternativních cestách pro studenty, jak získat vzdělání, které jim umožní pokročit.

Sečteno a podtrženo: vysokoškolští venture kapitalisté si musí uvědomit, že se již nemohou spoléhat pouze na veřejné peníze, ať už některé dnešní titulky slibují cokoliv. Jejich nároky na autonomii zůstanou prázdné, dokud budou jejich kapsy vždy prázdné a zůstanou (zcela) závislí na vnějších penězích.