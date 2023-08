Představitelé města potvrzují podezření, že tento víkend měl Lincoln Air Show obrovský úspěch.

„Jsme nadšeni účastí tento víkend po oba dny letecké přehlídky,“ řekl KLIN News Jason Ball, prezident Lincoln Chamber of Commerce. téměř.“

Více než čtvrt milionu návštěvníků přišlo na přistávací dráhu letiště LNK, aby sledovalo, jak se k nebesům vznášejí americké Navy Blue Angels. Z tak obrovských čísel měla místní ekonomika města velmi těžit.

„Osobně jsem se setkal s některými lidmi, kteří přijeli z Cincinnati, Ohio, na leteckou show, a měli jsme další lidi, kteří pocházejí z jiných států, takže zůstávají v hotelech, když jsou tady. Jedí v restauracích a doufají, abych tady utratil nějaké peníze na zábavu.“ řekl Paul. v Lincolnu“.

Paul nám však připomněl, že to není jen o penězích, „ale i pro lidi, kteří přijíždějí z mnohem bližších destinací, je to opravdu skvělá komunitní akce, do které se mohou zapojit… Mohli jsme přivítat delegaci z Česká republika slaví partnerství, které spojuje Českou republiku s Texasem a Nebraskou Hodně se oslavuje, co země a komunity dokážou, když spolupracují, a myslím, že by to měli zažít všichni přítomní.

Rekordní vlna veder z minulého týdne a sobotní ranní liják daly plánovačům akce trochu pauzu… ale vypadá to, že bůh počasí musí být fanouškem Blue Angels, protože se věci vyjasnily právě včas, aby show mohla začít.

„Cítili jsme se v tom velmi uvolněně… A v sobotu jsme měli většinu dne hodně oblačnosti, což nám opravdu umožnilo udržet teploty chladné. Všichni naši dobrovolníci odvedli skvělou práci, když pomohli lidem dostat se k vodě a dostat se tam, kam.“ „Měli jsme 200 dobrovolníků každý den, aby to pomohli uskutečnit, plus všechny muže a ženy z policie, hasičů a Národní gardy, kteří tam o víkendu pomáhali,“ řekl Paul.

„Bylo to velké úsilí, ale pro Lincolnovu komunitu to bylo skvělé vítězství,“ uzavřel Paul. Lincoln otestuje zmenšený model toku turistů na airshow tento týden, přičemž volejbalový den je naplánován na středu, který přiláká 90 000 lidí.