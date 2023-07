Stručný průvodce zajímavými fyziky v Nolanově nudném Oppenheimerovi

Za prvé, Oppenheimer Měl být zavolán obi. Zkratka názvu filmu musí být doplněna dramatickou zkratkou podobnou filmu samotnému. Zdá se, že Christopher Nolan už nemůže točit filmy normální délky. Všechno, co chce říct, je tak důležité, že musí a vůle Řeklo. Ztratil jsem zájem Oppenheimer po dvou hodinách. Poslední hodina mi odškrtávala, což, jak už to v situacích tohoto druhu bývá, bylo velmi, velmi pomalé. Moje duše cítila každou přesnost virtuálních hodin na mém telefonu, který nedokázal vzrušit závěrečný posun filmu k velikosti, kterou nedokázala dosáhnout fantazie jeho režiséra, podpořená téměř neomezeným rozpočtem.

Ale jsem tu, abych poskytl zajímavé podrobnosti o fyzicích (a matematicích), kteří se krátce objevili v Oppenheimer. Pro Nolana nebyli ničím jiným než tím, co cynicky popsal Jorge Luis Borges, jeden z největších spisovatelů dvacátého století,“místní barvave své chronologické podobě. (Je známá především ve své geografické podobě – Italové mluví nahlas a výrazně, Francouzi pijí a líbají francouzštinu v kavárnách, Afričané tančí a zpívají atd.) Ale je tu celý příběh (ve skutečnosti zajímavější než Oppenheimer) Procházky Alberta Einsteina s Kurtem Gödelem. Takže až uvidíte scénu na začátku filmu, která může trvat 30 sekund, chci, abyste věděli, o co přicházíte. O čem byly tyto pasáže? Kdo je Jodel?

Albert Einstein a Kurt Gödel chodili každé odpoledne po vyučování na Princetonu společně domů • Einstein prohlásil, že šel do své univerzitní kanceláře „jen proto, aby měl tu čest jít domů s Kurtem Gödelem“ @zaměstnanec https://t.co/5vIdiaqYzy pic.twitter.com/XXtHWGrdKw – neuro.sociální.já (neurosociální já) 19. srpna 2021

Je třeba pochopit, že Einstein byl v době, kdy potkal Obiho na Princetonu, o něco více než výstředník. Ve skutečnosti od roku 1915, kdy vyšla jeho kniha, neudělal nic, co by mělo velkou vědeckou hodnotu Obecná teorie relativity, který se radikálně rozbil s newtonovskou gravitací. Ve čtyřicátých letech už promarnil více než deset let bojem s ověřenými výsledky kvantové mechaniky. Ukázalo se, že byl zcela uzavřen v newtownském světě příčiny a následku, mechanického vesmíru, o kterém si všichni mysleli, že ho v roce 1905 zničil. speciální teorie relativityČas je spíše všude než v jednotné mase prostoru. Teorie, které v polovině 20. let vyvinuli a uvedli do hlavního proudu Niels Bohr a Werner Heisenberg (o těchto dvou více za chvíli), byly zhoubou fantazie stárnoucího Einsteina. Tyto běhy v Princetonu, kam byl poslán na pastviny, už tehdy zničily brilantní a stále ještě mladou matematickou mysl. Kurt GoodellČech ve svých 24 letech podnítil revoluci v epistemologii (teorii vědění) tím, že matematicky ukázal, že všechna logická schémata nelze nikdy dokončit.

Gödel byl také maniak s vážným nervovým onemocněním. a Einsteinova posedlost tím, co se stalo známým jako Kodaňský výklad (Kvantová říše byla v klasickém smyslu spíše pravděpodobnostní než mechanická), což Gödelův choulostivý stav jen zhoršilo. Mějte to na paměti v krátké scéně, ve které Oppie přerušuje jednu z mnoha skladeb Gödel/Einstein Princeton.

Ale Einstein nebyl zrovna bezvýznamnou postavou v příběhu projektu Manhattan, který řídil Opie, další geniální mysl s neurologickým onemocněním. Einstein napsal v roce 1939 prezidentu Rooseveltovi dopis s tímto varováním: Němci se rozvíjeli Atomová bomba. Důvod, proč si tím mnozí byli jisti, nebyl jen kvůli německým průnikům dovnitř jaderné štěpení Ale také proto, že jedna z klíčových postav kodaňského výkladu, Heisenberg, se stal nacistou. jeho poslání? vývoj jaderné bomby.

O Heisenbergovi, kterého hraje Matthias Schweegoffer, se téměř nemluví Oppenheimer. Člověk by si myslel, že hollywoodskému režisérovi jde o to napětí. Oppé se osobně znal s Heisenbergem, jehož génius byl v té době pravděpodobně na druhém místě za Paulem Diracem, a také s dánským fyzikem, který z neznámého a možná neznámého důvodu hrál Einsteina od Kennetha Branagha. (Jasně, skandinávský herec, kterých je na výběr spousta, mohl udělat tu práci a ušetřit nás Branaghovy ošklivé dánské angličtiny.)

Závod mezi Oppiem a Heisenbergem bude vzrušující. A až na konci zjišťujeme, že Heisenberg stál za projektem Manhattan kvůli Hitlerovi hloupost. Heisenberg nedal Ubbemu zdroje, které dal Roosevelt. Hitlera nejvíce zajímaly zbraně, kterým rozuměl a které byly tradiční a vyvinuté Wernherem von Braunem, raketovým vědcem, který vyvinul rakety V-2, které zabíjely a terorizovaly Londýňany v posledním roce války. (Von Braun se nakonec stal americkým hrdinou; jedna z jeho raket tento týden poslala muže na Měsíc před 54 lety.) Vskutku, existuje nádherná hra o setkání Heisenberga s Bohrem v nacisty okupovaném Dánsku. jmenuje se to Kodaň. Autorem je Michael Frane. Nejen, že je v něm dramatičtější napětí než Oppenheimerale fyzička a kulturní teoretička Karen Parade také poskytuje důkladnou analýzu díla (co je na něm správné/co špatného) v Setkat se s vesmírem na půli cestyKvantová fyzika a propletení hmoty a významu.

A teď musím mluvit o bonzích ve filmu. Tohle vám možná bude chybět, ale ten chlap, co to hraje v laboratoři v Los Alamos, samozřejmě, Richard Feynman (hraje Jack Quaid, syn Meg Ryan a Dennis Quaid). Tento fyzik v podstatě usnadnil (nebo zakódoval) úplný přechod vědy z Německa do Spojených států. Bez této transformace by dnešní němčina byla jazykem fyziky. Američtí fyzici před ním, jako Opie a John Wheeler (ve filmu nejsou přítomni), byli stále připojeni k evropské tradici. Feynman nebyl a jeho přímý, nefilozofický (dalo by se dokonce říci nekulturní) přístup k vědě představoval nového amerického ducha. Stejně tak hraní na bonga, které vědci v Los Alamos slyšeli celou noc. Kdyby měl Nolan v těle jednu komickou kost, ukázal by ty nejskvělejší mysli doby, jak trpí, ve tmě, ve svých postelích, hraním na nemožná bonga.