Datum zveřejnění: 2. března 2023

Justin Bieber ruší všechna data svého odloženého světového turné Justice League

Justin Bieber zrušil zbývající termíny svého turné Justice League World Tour, které předtím odložil kvůli zdravotním problémům.

Na Bieberových stránkách nejsou uvedeny žádné termíny turné a Ticketmaster ukazuje všechny koncerty ve Spojených státech, Irsku, Francii, Polsku, Austrálii, Dánsku a České republice jako zrušené. Zrušena byla také Bieberova show v thajském Bangkoku.

Zatímco Bieber měl v únoru vystoupit v Londýně, britskí fanoušci dostali e-mail o zrušení, říci„Je nám líto, že vás musíme informovat o zrušení vystoupení Justina Biebera v O2 Areně. Chápeme, že budete zklamáni, a omlouváme se za jakékoli nepříjemnosti, které to může způsobit.“

Bieber a jeho tým se ke zrušení turné nevyjádřili.

Turné bylo dříve odloženo kvůli Bieberovým zdravotním problémům. Dříve Movieguide® zmíněno Ohledně rozhodnutí:

Justin Bieber oznámil, že odkládá zbytek svého turné Ligy spravedlnosti poté, co utrpěl zdravotní potíže.

Zpěvák to prohlásil v příběhu na Instagramu a řekl fanouškům, že trpí syndromem vyhoření, když začátkem tohoto roku obnovil turné.

„[It] Měl na mě obrovský vliv.“ Řekl. „Uvědomil jsem si, že teď musím udělat ze svého zdraví prioritu. Takže si dám prozatím pauzu od turné.“

Bieber odložil koncerty na začátku tohoto roku poté, co odhalil, že má syndrom Ramsay Hunt.

Dříve Movieguide® zmíněno:

Minulý týden popová hvězda Justin Bieber požádala Instagram o modlitby za uzdravení ze vzácné nemoci zvané Ramsay Hunt syndrom, která může způsobit ochrnutí obličeje.

„Doufám, že to chápete. Jen využiji tento čas k odpočinku, relaxaci a návratu na 100 %, abych mohl dělat to, pro co jsem se narodil,“ řekl Bieber fanouškům poté, co zrušil nadcházející vystoupení svého světového turné. Spravedlnost.

Ve svém příspěvku na Instagramu Bieber ukázal, jak tento syndrom ochromil pravou stranu jeho obličeje a ovlivnil jeho oči, nosní dírky a ústa.

„Jak vidíte, je to velmi nebezpečné. Přál bych si, aby tomu tak nebylo. Ale moje tělo mi říká, že musím zpomalit,“ řekla zpěvačka.

Ramsay Huntův syndrom Jde o vzácné onemocnění způsobené stejným virem, který způsobuje plané neštovice a pásový opar. Příznaky zahrnují závažnou vyrážku a paralýzu na jedné straně obličeje.

Ačkoli v některých vzácných případech mohou pacienti trpět trvalou ztrátou sluchu a paralýzou obličeje, většina lidí se uzdraví a Bieber si je jistý, že se uzdraví.

„[W]Nevím, jak dlouho to bude, ale bude to dobré. „Mám naději,“ řekl Bieber svým fanouškům.