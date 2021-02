Panteři dali 8. volbu Matthewovi Staffordovi, podrobnosti o dalších nabídkách

Na podzim se stále trhá trhák Matthew Stafford/Jared Koff Obdrželi jsme několik nových podrobností o obchodu a rozhovorech vedených lvy. Zejména The Panteři V letošním draftu představil osmý celkový výběr a poté jeden výběr, SIbertova zpráva Alberta Perra. Mnozí by namítali, že se jedná o lepší nabídku, než jakou nabídl Detroit z Rams, dva budoucí tipy v prvním kole (které mohou být pozdě), třetí hráč a oteklá smlouva rakve.

Pokud bude tato dohoda přijata, bude mít Lions letos v dubnu sedmý a osmý výběr a dá jim hromadu munice, pokud chtějí vstoupit do jednoho z prvních párů quarterbacků. Je zřejmé, že Koffa a jeho smlouvu nepovažují za tak velké negativum jako mnoho jiných, a tak je tomu i v případě této nabídky Matt Rule Můžeme být těmi, kdo se ohlížejí nejvíce zpětně, když uvažujeme o tomto obchodu v příštích letech. Pokud nic jiného, ​​ukazuje to, jak vážně se Carolina zlepšuje Teddy Bridgewater„Slyšeli jsme Připravují se na agresivní běh v Deshan Watson.

Washington Tento duben nabídl 19. zkoušku a zkoušku ve třetím kole, píše Brer. The Zlaté Byly projednány balíčky zkoušek, které však zahrnují 21. zkoušku, první kolo letošního roku. I když 49ers projevili určitý zájem, nikdy nenabídli formální nabídku, která sleduje znovu spuštěný obsah Jimmy Caropolo.

The Broncos Ukázal zájem, ale již brzy bylo jasné, že cena bude vyšší než u nového GM, říká Freer George Patton Byl ochoten zaplatit. The Vlastenci Byli připraveni sestavit druhořadého hráče s defenzivním hráčem, ale nebude to řezáno a Stafford zjevně Žádný zájem jít do Nové Anglie A znovu se připojí Matt Patricia Tak jako tak.

Zajímavé je, že Brar zmiňuje Trysky Zkontrolováno přes víkend. Ostatní týmy byly úzce spjaty se Staffordem, ale New York by pro něco byl divokou kartou. Zdá se, že rozhovory nikam nevedly, ale naučit se tryskám stojí za zvážení, spíše než přejíždět se kolemjdoucím Sam Dornold Nebo nováček s druhým celkovým výběrem.

Tak co si myslíte? Jsou lvi hloupí, že si nevybrali osmý výběr a neběhli s ním, nebo ukáže něco z toho Koff špatně?