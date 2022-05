Letošní podivná chřipková sezóna je ještě podivnější

obrázek : Christopher Ryder / opravář Brattleboro ( AP )

I když COVID-19 nadále dominuje veřejnému zdraví Spotlight Náš starý přítel, u některých se objevuje chřipka Nová překvapení. T Ve své roční chřipkové sezóně se neřídí obvyklým vzorem zvonové křivky, jako je NBC Kresba pořady, Kde vrcholné případy Zhruba v lednu a únoru a pak na podzim na konci dubna. zatímco to, The chřipka Držet jeho tempo V květnu.

Věci byly na relativně normální cestě až do doby asi před 10 týdny, kdy se případy snížily a stabilizovaly. V březnu případy začaly přibývat a do dubna dosáhly vrcholu asi 10 % všech pozitivních testů na chřipku. Chřipka trvala do května, i když celkový počet případů zůstal nízký srovnání Pro průměrnou chřipkovou sezónu před COVID-19.

Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí Odhady který – který, Mezi loňským říjnem a 30. dubnem se počet lidí, kteří zachytit The Chřipka se pohybuje mezi 5,7 miliony a 9,6 milionu. bylo to tam Odhaduje se, že 59 000 až 120 000 hospitalizací a 3 600 až 10 000 případů chřipky případy úmrtí . I když tato čísla jsou vyšší než v loňské sezóně -to bylo Prakticky nedostupnékde lidé nosili masky a vyhýbali se shromažďování – stále malovali obrázek relativně mírné chřipky sezóna . v 2018-19 například, Asi 35,5 milionu lidí se nakazilo chřipkou, A zemřelo kvůli tomu 34 200 lidí.

Experti NBC řekli, že země také Nepřibližujte se k pandemické chřipce Úrovně jakýmkoli způsobem, ale zbytek přírody Pozoruhodné ve srovnání s jakýmkoli jiným rokem od té doby 1982když se ve Spojených státech koncem května objevilo několik vážných ohnisek.

Kresba : Centrum pro kontrolu nemocí

It’s fortunate that we avoided a large or even moderate flu season this year, as the most recent vaccines were ill-matched to the circulating virus strains, resulting in a Účinnost vakcíny pouze 16 %. Zatímco CDC uvedlo, že letošní vakcína nemusí snížit šanci na nákazu z chřipky Pokračoval jsem v doporučování panákakde Zobrazit data Zmírňuje příznaky a snižuje pravděpodobnost hospitalizace nebo smrti .

Úsilí v boji proti COVID-19, včetně nošení roušek, pomohlo zastavit chřipku v jejích stopách, i když se nakažlivější koronavirus nadále šíří. Vzhledem k tomu, že stále více lidí pokračuje v osobních setkáních a zvyšují se požadavky na masky, není žádným šokem, že se do našich životů opět vkrádá chřipka. Doufejme, že skrývání masky během nemoci a během propuknutí je v USA natolik normální, že bychom to mohli být schopni Vyhýbá se Ničivé chřipkové sezóny jsme kdysi přijali jako rutinu .