Likud by měl premiéra odvolat Benjamin Netanjahu Aby bylo zajištěno, že Izrael má stabilní pravicovou vládu, řekl v úterý Jerusalem Post předseda Rady Yesha David El Hayani.

Řekl: „Bibi musí odstoupit a Likud musí zaujmout jeho místo.“ Dodal, že by to byla nejlepší volba k ukončení politické patové situace, která by mohla poslat Izrael do jeho pátých voleb za tři roky.

Předseda strany Nová naděje Gideon Sa’ar a vůdce náboženské sionistické strany Bezalel Smotrich jsou pod tlakem, aby se připojili ke koalici vedené Netanjahuem, nebo riskují ohrožení pravicové vlády.

Elhayani, který přerušil styky s Netanjahuem, když nesplnil svůj slib anektovat osady na západním břehu Jordánu, uvedl, že bylo špatné zazářit na Sa’ara nebo Smotricha, když je osud pravicové vlády v rukou Likudu .

Řekl, že cesta k pravicové koalici čítající 65 členů je přes 30 křesel pro Likud, devět pro Shas, sedm pro judaismus United Torah, sedm pro Right, šest z New Hope a šest pro náboženskou sionistickou stranu.

Likud by měl i nadále vést bez Bibi [Netanyahu]Řekla Hayyani. Jinak dodal, že by se Likud mohl ocitnout v opozici.

Netanjahu je chycen v gordickém politickém uzlu, který hrozí, že ukončí svých 12 po sobě jdoucích let jako předseda vlády.

Během volební kampaně Sa’ar slíbil, že se nepřipojí k vládě vedené Netanjahuem. Držel se tohoto slibu, i když jeho nepřítomnost opouští Netanjahua s 59 státy, méně než 61.

Hayyani řekl: „Gideon slíbil svým voličům, že nebude sedět pod Netanjahuovým vedením, a nebudu ani řešit, zda to bylo dobré nebo špatné.“ „Ale v okamžiku, kdy to řekl, byl tím vázán.“

Během posledních voleb El Hayani přerušil svou dlouhodobou podporu Likudu a podpořil ji Nová naděje „Což je rozhodnutí dodržovat.

„Je důležité, aby politik udržoval politickou integritu,“ řekl El Hayani.

„Politik, který něco slibuje, se musí držet svého slova,“ řekl a dodal, že to platí zejména vzhledem k tomu, že Netanjahu ukázal, jak malou hodnotu mají jeho sliby.

Netanjahuův návrh obejít škody způsobené Sa’arem je vytvořit 59člennou koalici s externí podporou strany List (United Arab List).

Smotrich uvedl, že nemá v úmyslu vstoupit do koalice závislé na arabské izraelské straně. Jeho postoj pravděpodobně eliminuje Netanjahuovy šance na vytvoření pravicové koalice.

„Smotrich má právo zaujmout tuto pozici,“ řekl Elhayani. „Žádná pravicová vláda nemůže počítat se stranou, jako je Raemova.“

Řekl: „Každá strana, která to dělá, již nemůže být považována za pravicovou stranu.“

Z těchto důvodů, řekl El Hayani, je osud pravice nyní v rukou Likudu.