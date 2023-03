Otani vede na World Classic nad Japonskem nad Jižní Koreou 13-4

Shuhei Ohtani dvakrát zdvojnásobil a vyhrál svůj druhý zápas v řadě jedním zásahem a Japonsko překonalo manko tří kol a porazilo v pátek večer Jižní Koreu 13:4 a získalo druhé vítězství v řadě na World Baseball Classic.

Ohtani šel záměrně, protože Japonsko ve třetí směně zaznamenalo čtyři běhy, aby se dostalo do vedení 4–3, zdvojnásobilo se a skórovalo v pátém na dva běhy a zasáhlo jednu RBI v pěti směnách v šesté. Oboustranná hvězda je 4 na 7 se dvěma dvojkami, třemi RBI a čtyřmi procházkami ve dvou hrách pro Japonsko, přičemž umožňuje jeden zásah ve čtyřech bezbodových směnách na kopci.

Masataka Yoshida měl tři zásahy a pět RBI pro Japonsko.

Česká republika porazila Čínu 8–5 v dalším zápase skupiny B, když se do vedení dostal Martin Muzyk, po double od svého bratra Mateho ve vedení o čtyři body v devátém.

Ve skupině A porazila Kuba Panamu 13-4, když Yon Moncada a Yadel Mojica jeli každý ve čtyřech jízdách, a hostitelský Tchaj-wan porazil Itálii 11-7.

13 Japonsko, Jižní Korea 4

TOKYO (AP) — Jižní Korea prohrávala 0:2 poté, co se ve třetím setu ujala vedení ve třech zápasech nad Yu Darvishem.

Masataka Yoshida zasáhl tři ze svých 13 japonských zásahů a pět RBI.

Slavnostní premiéru měl japonský premiér Fumio Kishida, který signalizoval zlepšení vztahů mezi asijskými sousedy. Kishida byl středoškolský hráč a roztleskávačka pro Hiroshima Toyo Carp v Central League. Kishida odskočil na slavnostní hřiště, kterého se ujal japonský trenér Hideki Kuriana.

Yuegi Yang zasáhl dvoukolový homer, zatímco Jong Ho Lee dostal singl RBI, když Jižní Korea poskočila dopředu.

Japonsko se shromáždilo ve spodní polovině na vedoucím singlu Larse Notbeara a dvojce RBI Kensuke Kondoha, které zahnalo poraženého Kwang Hyun Kima. Otaniho schválně prošel Tae In-won a poté Yoshidův dvoukolový singl skončil v Japonsku se skóre 4-3.

Kensuke Kondoh z páté směny odvrátil vedení od Wona a Yoshidova obětavá muška dosáhla stavu 6–3. Yoshida přidal RBI singl v šestém a základní nabitou procházku v sedmém.

Darvish zpečetil vítězství a povolil tři jízdy – dva získané – a tři zásahy ve třech směnách. Za Japonsko hrál poprvé od roku 2009.

„Možná je to pro mě poslední šance vystoupit v mé rodné zemi,“ řekl prostřednictvím tlumočníka.

Konowo Park měl sólo homer pro Jižní Koreu proti Shota Imanaga v šestém.

Jižní Korea klesla na 0:2 pro WBC po prohře s Izraelem a Nizozemskem v roce 2017 podruhé za sebou.

Kuba 13, Panama 4

TAICHON, Tchaj-wan (AP) – Drakeovy nájezdy zaznamenaly čtyři zásahy, Moncada a Ruel Santos po třech, když Kuba (1-2) odskočila od prohry 6-3, 10 směn s Itálií.

Panama (1-2) ve druhém překonala manko 2:0 čtyřmi nájezdy, když Rubén Tejada trefil dvounájezdový homer a Allen Cordoba dostal dvounájezdový homer.

Drake měl RBI singl v šesté ze svých čtyř jízd, Moncada následoval s Go-ahead run, úvodní singl, který zahnal poraženého Matta Hardyho, a Louis Robert dostal singl a postoupil 6–4.

Moncada přidal dvoukolový singl v pětikolovém sedmém kole a v osmém prošel základy naložené ve dvou kolech.

Vítěz Miguel Romero povolil dva zásahy ve třech bezbodových směnách se čtyřmi zásahy a bez chůze.

11 Tchaj-wan, Itálie 7

Tchaj-čung, Tchaj-wan (AP) – Ko Chen Fan zlomil nerozhodný výsledek 7:7 v úvodním singlu v sedmém zápase proti Joeymu Marcianovi a Kong Kwan Gilgigilgao, když v osmém trefili trojku, když hostitel Tchaj-wan ovládl 3-out . Průběžné manko se zlepšilo na 1:1.

Yu Chang zahrál homerun v šesté směně proti poraženému Stephenu Woodsovi Jr.

Vítězka Yin Qing Lu předvedla dvě kola vypínacího míče a zvládla tři procházky

Itálie si vybudovala vedení 7-4, protože Nikki Lopez měla dva zásahy a tři RBI a Brett Sullivan tři.

Nizozemsko vede skupinu 2:0 a Itálie prohrála 1:1.

„Bylo to velmi tvrdé prostředí, velmi jedinečné,“ řekl trenér Itálie Mike Piazza. „Pořád nevím, co si o tom myslet.“ Myslel jsem, že to byl trochu šok.

Česká republika 8, Čína 5

TOKYO (AP) — Poražený Hai Qinggong Martina Zervenky v devátém závodě, když Česká republika překonala manko 5:4 a získala svůj první titul WBC.

Poté, co Čechy posunul domácí Martin Muzik, přidal vedoucí singl pro Čechy Philip Smola, který vyhrál úvodní zápas.

Vítěz Marek Minarek skončil s 2/3 bezbodové směny poté, co Jin Yangův RBI proti Michalu Kovalovi zasáhl čínskou sedmou čtyřkolovou homerunu (0-2).

Český tým byl v Japonsku zcela amatérský. Někteří z hráčů dokonce před turnajem během her v Miyazaki na jihozápadě Japonska surfovali.

„Pobyt Japonska si užíváme,“ řekl reprezentant Marek Schlupp. „V Mijazaki někteří hráči plavali.“

