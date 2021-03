Rusko a Čína odhalují plány na vytvoření společné vesmírné stanice na povrchu Měsíce, jakmile se Moskva odvrátí od NASA

Moskva – Rusko A Čína Dohodli se na vybudování základny na Měsíci nebo v jeho okolí, což je nejnovější známka geopolitického manévru ve vesmíru a jasná výtka USA.

Ruská kosmická agentura Roscosmos tento týden podepsala dohodu s čínským Národním kosmickým úřadem o společné výstavbě takzvané Mezinárodní lunární vědecké stanice.

Memorandum o porozumění mezi oběma vládami je nejnovější známkou toho, že Rusko vidí svou budoucnost ve vesmíru jako úsilí o spolupráci primárně s čínským vesmírným programem, nikoli s NASA, Její hlavní partner za posledních 25 let.

NASA pozvala Rusko, aby se připojilo k lunárnímu projektu vedenému USA známému jako Artemis.

Ruská kosmická agentura ve svém prohlášení zveřejněném po podpisu memoranda uvedla, že projekt s Čínou „se bude řídit zásadami rovného rozdělení práv a povinností“ a posílí spolupráci … s otevřeným přístupem ke všem zúčastněným zemím a mezinárodní partneři. Podepsáno v úterý.

Prohlášení Roscosmosu uvedlo, že cílem měsíční stanice s Čínou je podpora vědecké spolupráce a podpora „průzkumu a využívání vesmíru pro mírové účely ve prospěch celého lidstva“.

Tato formulace odráží ruskou kritiku pro Projekt Artemis vedený NASA„Který také navrhuje zřízení vesmírné stanice obíhající kolem Měsíce jako základ pro širší mezinárodní úsilí o prozkoumání povrchu Měsíce.

V loňském roce šéf Roscosmosu Dmitrij Rogozin kritizoval úsilí NASA jako jakýsi politický projekt NATO ve vesmíru.

“U lunárního projektu si všimneme, že se naši američtí partneři odchylují od principů spolupráce a vzájemné podpory, které byly vyvinuty během spolupráce na Mezinárodní vesmírné stanici. Vidí, že jejich program není mezinárodní,” řekl Rogozin ruským novinám Komsomolskaja pravda v červenci. Je to ale obdoba NATO a dodal: „Nemáme zájem o účast na takovém projektu.“

NASA a Roscosmos jsou hlavními partnery odpovědnými za stavbu a provoz Mezinárodní vesmírná stanice„Nebo ISS, projekt zahájený před 20 lety, který sloužil jako konečné vyjádření usmíření po studené válce mezi Ruskem a Spojenými státy.

Zdá se však, že tento vztah se pomalu zhoršuje, protože se zhoršuje širší vztah mezi USA a Ruskem.

Sovětský svaz vypustil do vesmíru prvního člověka, Jurij Gagarin„Téměř 60 let, což vyvolalo intenzivní závod se Spojenými státy. The USA staví astronauty na povrch Měsíce O osm let později.

Moskva nikdy nepřistála astronauty na Měsíci a v posledních letech její vesmírný program zakolísal, protože se potýká s problémy korupce a kontroly kvality, zatímco americký komerční vesmírný průmysl a čínský vesmírný program postupovaly kupředu a hrozily, že předstihnou Moskvu, že byl kdysi. program.

V Číně zveřejnil státní deník Global Times úvodní článek oslavující dohodu s Ruskem a vysvětlil svým čtenářům, že Washington se pokouší diktovat podmínky pro budoucí mezinárodní aktivity na Měsíci i mimo ni v hlubokém vesmíru.

„Aby se Čína a Rusko podílely na formování směru průzkumu vesmíru a mohly se rozhodovat při stanovování pravidel, měly by být v první linii průzkumu vesmíru a podporovat rovnováhu a rovnost se skutečnou silou a činy,“ uvedla.

Memoranda o porozumění nejsou nic jiného než první kroky k projektu, ale jsou symbolické a naznačují politický odliv a tok všech vesmírných programů – ať už Ruska, Číny nebo Spojených států.

V blízké budoucnosti Rusko a Čína uvedou, že budou koordinovat různé robotické mise za účelem průzkumu Měsíce.

Americká vláda NASA zakázala spolupráci s čínskou vesmírnou agenturou. Čínský vesmírný program, fungující v relativní izolaci, učinil v posledním desetiletí velké pokroky. Protože se Peking nemohl připojit k Mezinárodní vesmírné stanici, zaměřil se na vytvoření vlastních národních vesmírných stanic.

Podrobnosti o tom, jak bude vypadat její navrhovaná lunární stanice s Ruskem, jsou v současné době nejasné.

Prohlášení Roscosmosu uvádí, že by se jednalo o „komplex experimentálních výzkumných zařízení umístěných na povrchu a / nebo na měsíční oběžné dráze“, které by usnadnily širokou škálu výzkumných a průzkumných snah, a to jak s posádkami, tak bez nich.

Jinými slovy, Mezinárodní měsíční stanice vypadá velmi podobně jako rusko-čínská reakce na projekt Artemis vedený NASA.

Projekty jako tyto trvají roky, a první rusko-čínské memorandum představuje dlouhý seznam požadovaných kroků. A ačkoli Rusko formálně nepřijalo pozvání NASA, aby se připojilo k projektu Artemis, dosud jej oficiálně neodmítlo.

„Myslím, že se jedná o určitý druh diplomatického vyjednávání,“ řekl NBC News Pavel Luzhin, nezávislý analytik ruské vesmírné politiky. „Rusko nemá Číně co nabídnout v programu Měsíce vedeném Čínou a Rusko po skončení programu Mezinárodní vesmírné stanice musí bezpodmínečně pokračovat ve vesmírné spolupráci se Spojenými státy a Evropou (stejně jako s Japonskem a Kanadou).“

Luzhin říká, že zůstává nejasné, zda Rogozinova tvrdá rétorika o projektu Artemis představuje oficiální ruskou politiku.

„Rogozin řekl, že se k Artemisovi nepřipojíme, ale zdá se, že je to pravděpodobně jen jeho osobní názor, a nikoli oficiální a konečné rozhodnutí Ruska,“ říká Luzhin.