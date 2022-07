West Hartford Couple vytváří fond na podporu povědomí o holocaustu – Hartford Courant

West Hartford – Obyvatelé West Hartfordu Richard a Leah Rubinsteinovi, znepokojeni aktuálním děním, investovali do vzdělávání mladých lidí o hrůzách holocaustu – prostřednictvím spolupráce s židovskou komunitní nadací, která bude podporovat programy ve škole Loomis Chaffee ve Windsoru.

Když byl Richard Rubinstein na vysoké škole, strávil v roce 1966 léto v Evropě na studijním úkolu pro Společný distribuční výbor (JDC), kde se setkal s několika přeživšími holocaustu.

„Není nic jako vidět to na vlastní oči,“ řekl. „To léto jsem se začal velmi zajímat o to, abych se pokusil pomoci našim židovským spoluobčanům.“

Po celá léta Richard věnoval svůj čas, energii a peníze mnoha organizacím, které podporují řadu věcí, včetně těch, kteří přežili. Dříve byl prezidentem Hartfordské židovské federace a vedoucím hebrejského zdravotnictví, mimo jiné.

Na této cestě se také setkal s Leou, která žila 20 let za komunismu v bývalém Československu (nyní Česká republika a Slovensko), než v roce 1966 přišla do Spojených států. Jsou manželé 53 let.

„Byl to suvenýr z cesty,“ řekl.

Pár založil Rubinsteinův fond pro výchovu k holocaustu, jehož cílem je podporovat prevenci budoucí genocidy prostřednictvím vzdělávání o holocaustu. Spolu s dalšími fondy v Loomis Chaffee bude fond financovat vynikající řečníky, pozvánky a kurzy pro celou školu.

Holocaust byla opravdu hrozná věc. Byl jsem v mnoha koncentračních táborech. „Proto jsme to udělali.“

Řekl, že škola již má skvělé historické programy, ale stále chce udělat více, aby zapůsobil na studenty tím, jak je s lidmi v masovém měřítku špatně zacházeno.

„Problémy v dnešním světě jsou větší. To, co se děje na Ukrajině, je další forma genocidy.“ Historie se v tuto chvíli opakuje tím nejhorším způsobem. Doufám, že mladí lidé mohou pomoci postarat se o tyto věci, které se nás všech dotýkají, protože je to jejich svět, a co je nejdůležitější, svět našich vnoučat.“

Rodina Rubinstein darovala celý fond, a i když nehledají další dary, doufají, že jejich práce bude inspirovat ostatní, aby udělali totéž, z tohoto nebo jiného důvodu.

„Investovali jsme velké množství peněz a máme dohodu s Loomisem, jak je použít,“ řekl. Fond funguje a oni s ním mohou vybírat další peníze, protože věří v jeho účel. Přesně chápou, o co se snažíme. Tyto děti opravdu chápou, co se ve světě děje. Tohle je věc, která jim pomůže, když jdou vpřed.“

„Jedním z důvodů, proč děláme tento fond, je povzbudit ostatní, aby dělali totéž,“ řekl. „Totéž mohou udělat se svou školou nebo kdekoli, kde si myslí, že by to mohlo být užitečné.“

Pro více informací navštivte https://www.jcfhartford.org.