„Bojím se zůstat“: Proč někteří po válce spěchali opustit Rusko | válečné zprávy mezi Ruskem a Ukrajinou

Dny poté, co Rusko vyslalo vojáky do sousední Ukrajiny, což vyvolalo protiválečné protesty, které vyústily v tisíce zatčení a přiměly veřejné osobnosti, aby se vyslovily proti invazi, začaly kolovat zvěsti, že prezident Vladimir Putin plánuje vyhlásit stanné právo.

Takové opatření by poskytlo úřadům nouzové pravomoci, uzavřelo hranice a nařídilo mobilizaci a nábor zdravých mužů do ozbrojené služby.

A i když Kreml spekulace rychle odmítl jako „falešné zprávy“ a také vyzval lidi, aby se kolem Putina „sjednotili“, někteří to nechtěli riskovat.

Al-Džazíra mluvila s několika lidmi, kteří se v posledních dnech rozhodli opustit Rusko z mnoha důvodů, včetně frustrace z ekonomické situace země, její rostoucí izolace na mezinárodní scéně a tlumení několika zbývajících kritických hlasů v médiích. .

„Neobtěžoval se balit“

Alexander* už plánoval odjet za svou přítelkyní do zahraničí, ale nečekaný začátek války 24. února jeho plány posunul dál.

„Všichni moji přátelé a příbuzní na mě okamžitě začali tlačit, abych si v tento konkrétní den koupil nové vstupenky moudře,“ řekl Al-Džazíře telefonicky z maďarské metropole. „Měl jsem tenkrát pocit, že to bylo poněkud přehnané, ale v pátek, už v Budapešti, jsem ve zprávách viděl, že nebe uzavřeli všichni evropští sousedé Ruska. Takže si myslím, že měli pravdu.“

Od té doby, co se země v Evropské unii a jinde – v rámci balíčku západních sankcí proti Rusku za válku – rozhodly uzavřít svůj vzdušný prostor pro všechny lety startující nebo přistávající v Rusku, ceny letenek se zvýšily, zatímco každý, kdo míří na Západ, musí vzít trasy Dlouhý obchvat.

Grisha* plánuje získat schengenské vízum po příletu do Arménie v pátek večer, protože lety z Moskvy stále přistávají.

„Myslím, že je to možné, pravděpodobně dokonce,“ řekl s odkazem na uplatnění stanného práva. „Neobtěžoval jsem se balit, nechal jsem u svých spolubydlících tříměsíční nájem a koupil si další let do Jerevanu.“

Vydávání víz je vnímáno jako překážka pro ty, kdo chtějí odejít, zejména proto, že několik zemí včetně Lotyšska, České republiky a Japonska pozastavilo vydávání víz všem ruským občanům. Jiné, jako například italská ambasáda v Moskvě, ale stále přijímají žádosti.

Cestovali jsme přes hraniční přechod ve Vyborgu [near St Petersburg]řekla Yulia*, která se ve středu večer rozhodla odcestovat se svým manželem do Finska.

„Na hraničním přechodu moc dalších aut nebylo,“ řekla a cítila „štěstí“, že její speciální vízum stále platí.

„Když jsme překročili hranici, měli jsme pocit, jako bychom konečně vystoupili z černé díry, která nás celý týden nasávala.“

‚Cítím se divně‘

Rusko začátkem tohoto týdne uvedlo, že na Ukrajině bylo dosud zabito 498 jeho vojáků. Putin nařídil vyplatit odškodné rodinám vojáků, kteří zemřeli, zatímco úředníci vítali Rusy bojující v sousední zemi jako hrdiny, na které se bude vždy vzpomínat.

Ale pro Alexandra, stejně jako pro ostatní lidi, se kterými Al-Džazíra mluvila, budoucnost vypadá chmurně.

„Chci být optimistou a je hezké souhlasit s těmi z mých krajanů, kteří tuto válku pojali jako ekonomickou sebevraždu Putinova režimu, který se v nadcházejících měsících nevyhnutelně zhroutí pod tíhou přísných sankcí a hladových nepokojů kvůli je,“ řekl.

„Ale moje 30letá zkušenost v životě Crocsů nezahrnuje doslova jedinou vzpomínku na úspěšný přechod k demokracii,“ dodal. „A pak se připravuji na nejhorší: bezútěšnou dekádu válečné ekonomiky a úplnou tyranii, kde přepych jako žurnalistika, kulturní instituce nebo rozvíjející se IT sektor již nevzkvétá.“

Grisha, který se účastnil protiválečných protestů ve svém rodném městě, se cítí vinen, že odešel.

„Cítím se divně,“ řekl. „Myslím, že se vrátím. Nemůžu tam nechat své přátele, aby se hádali.“

Ale většina Rusů bydlí tam, kde jsou. A i když chtěli odejít, byli stále připoutáni ke svým domovům.

„Každý, kdo má příležitost, odchází; dva nebo tři moji blízcí přátelé prošli Tureckem,“ řekla Al Jazeera 32letá Tatiana*.

„Bojím se tady zůstat. Uvízli jsme uvnitř.“ [a bind]: Tady nám zaplatí. Tam teď nemají rádi Rusy.

„Myslím, že půjdu, ale je tu celá moje rodina. Pravděpodobně to zkusím, ale moje rodina nepůjde a já si budu muset najít práci. Jestli půjdu, budu to jen já – a já nevím kde.“

*Požadavek být z bezpečnostních důvodů označen jako takový