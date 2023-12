„Havel Talking“ zachycuje vpád bývalého prezidenta do filmové režie

Historický film Petera Jankářka z posledních let života Václava Havla Havel mluví, slyšíš mě? má světovou premiéru na Ji.hrav Intl. Festival dokumentárních filmů je přirozené a nenáročné téma.

Režisér, který bývalého českého prezidenta ztvárnil téměř deset let v různých funkcích, říká, že Havel se nepodobal žádnému národnímu lídrovi, kterého kdy poznal. „Viděl jsem tohoto neuvěřitelně pracovitého, skromného člověka, skutečného šéfa všeho, jak se drží svého přesvědčení, navzdory nepohodlí nebo ztrátě osobní svobody,“ vzpomíná Jancarek.

V letech před Havlovou smrtí v roce 2011 natáčel Jančárek stovky hodin v zákulisí, když se disidentský dramatik, který se ocitl v čele Československa po sametové revoluci v roce 1989, usiloval o splnění svého celoživotního snu o režii celovečerního filmu. film.

Havel adaptoval svou vlastní hru Odcházení, sžíravou satiru politiky a komerce inspirovanou jak Králem Learem, tak Čechovovým Višňovým sadem, pro filmové plátno pouhý rok předtím, než prohrál svůj boj s pokročilou nemocí. V roce 2011.

Jančárek říká, že Havel, který byl inovátor a myslitel, se prezidentem nenarodil. „Nebyl to typický politik, ale umělec, který odpovídal na potřebu historické epochy. Až na sklonku života si splnil svůj dětský sen stát se filmovým režisérem.

Jankarkův film, který byl vybrán k zahájení 27. ročníku jihlavského festivalu, je plný drásavých momentů z Havlova každodenního života, od jeho snahy upoutat pozornost herců a štábu až po snahu udržet ve vile, Hradiškovi pořádek a vzduchoprázdno. volný, uvolnit.

Režisér měl v podstatě neomezený přístup a jeho téma dostalo bezpodmínečnou svobodu natočit, co uzná za vhodné zahrnout. (Jancarek říká, že jednou z mála Havlových obav bylo, že by si lidé mohli myslet, že to místo vysává, jen aby vypadal, že je v kontaktu s obyčejným člověkem – ve skutečnosti jen hledal čistou podlahu.)

„Zarazilo mě, že je opravdu takový, že to nepředstírá, že vlastně chce jít na záznam, protože to představuje určitý druh sebekontroly, kterou on sám potřeboval,“ říká Jančárek o upřímnosti bývalého prezidenta. „.

Jančárek vzpomíná na své první setkání s Havlem „jen pár dní po sametové revoluci“, kdy si jeden z nich uvědomil, že budoucí národní vůdce by měl mít nějaký bezpečnostní tým. Jancarek, tehdejší student filmu, říká, že byl na tu pozici přijat alespoň na pár dní.

„Havel mluví“

S laskavým svolením Petra Jančárka

Naštěstí tato role přešla z umělců na studenty VOŠ, kteří ovládají judo a karate. „Určitě to bylo lepší pro bezpečnost budoucího prezidenta.“

Práce, kterou Jančárek pro Havla o desetiletí později vykonal, byla v některých ohledech stejně vážná odpovědnost.

„V roce 2009 mě doslova požádal, abych vyfotografoval zbytek jeho života,“ říká Jancarek.

„Mezi námi zůstalo nevyřčeno, že materiál zpracuji až poté, co definitivně odejde. Jsem vděčný za důvěru, kterou do mě tímto pozváním vložil. Když zemřel, věděl jsem, že těžká cesta začne. Ale udělal jsem to.“ neuvědomuji si, že by to bylo tak dlouhé a složité.“

Jancárek vzpomíná, že někdy v roce 2013 „zástupce významného evropského televizního vysílání“ sledoval ukázky jeho suroviny na jednom z workshopů jihlavského festivalu. „Měli o ně velký zájem, přijeli do Prahy, pár dní jsme prohlíželi záběry a dohodli jsme se.“

Dohoda se ale obrátila na vysílatele, který chtěl přivést vlastního redaktora, který se pak měl stát spoluscenáristou a nakonec spolurežisérem. Jančárek se zdvořile ohradil a další desetiletí strávil tím, že záběry sám sestavoval.

Poté, co prodej proběhl, Jancarek a jeho tým zorganizovali crowdfundingový plán na dokončení Havel Talking.

„Bylo to neuvěřitelně úspěšné, určitě díky velkému a známému šampionovi a protože jsme byli důvěryhodní,“ říká.

Jedno režijní rozhodnutí, které Jancárek učinil brzy, se ukázalo, že obstálo po celá léta střihu: „Prezident Havel je jediným a exkluzivním řečníkem ve filmu. Nebudu se ho pokoušet jakkoli interpretovat, vysvětlovat nebo dokonce komentovat.“ on říká.

V některých ohledech umožnil „Havel Talking“ dlouhodobě oslovit publikum vnímavější k obrazu než kdykoli předtím, říká Jancarek.

„Pro mnoho mladých lidí je Havlův odkaz potvrzením hodnot, za které stojí za to bojovat. Připomíná jim, že svoboda by neměla být považována za samozřejmost a že každý člověk by měl cítit odpovědnost za to, co dělá. Uvědomují si to a možná i náš film přiměje pár mladých lidí, aby si mysleli, že ano Stojí za to zkusit být jako Havel.