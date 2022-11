Ohromující snímek dalekohledu ukazuje „duchovské“ účinky smrti obří hvězdy

Vesmírné organizace nám nedaly zapomenout, že v pondělí byl Halloween.

Twitter účet se stal Twitterem NASA Exoplanets Šest planet NASA Byla to NASA Goddard Ghoul Dard z NASA. Vesmírný dalekohled Jamese Webba aktualizoval soubor Obraz nebeských sloupů stvoření vydávat se Něco pekelného. A v pondělí Evropská jižní observatoř o děsivém dramatu S obrázkem toho, čemu říká strašidelné pozůstatky obří hvězdy.

Je to obrovský snímek s 554 miliony pixelů, který vykresluje vesmírný zázrak, nazývaný zbytek supernovy Vela, v průsvitné levanduli, super matné modré a vláknitých barvách západu slunce. V duchu Halloweenu bych vám rád připomněl, že pozůstatek supernovy není jen mrtvola hvězdy. Je to něco jako ekvivalent rozsekání té mrtvoly a rozprostření jejích kousků vesmírem.

Třpytivá odvaha je všude.

Tým ESO/VPHAS+. Poděkování: The Cambridge Astronomical Survey Unit.



Technicky se tato scéna skládá z několika pozorování vytvořených velkoplošnou kamerou s názvem OmegaCAM, která má kapacitu 268 milionů pixelů. Různé filtry na zařízení umožňují zářit nádherným barvám obrazu – čtyři z nich byly ve Vele použity speciálně pro vytvoření barevného schématu fialové, modré, zelené a červené.

Aby bylo jasno, znamená to, že obrázek je barevný. Navenek pozůstatky asi nevypadají úplně jako duha. Je snazší analyzovat různé astronomické aspekty vesmírných snímků, když máme nějaké barevné separace. Co však nebylo technicky vylepšeno, je konstrukční podoba Vily – pojmenovaná po jižním souhvězdí, což v překladu znamená „plachty“.

ESO/M Kornmesser, tým VPHAS+. Poděkování: The Cambridge Astronomical Survey Unit.



Tyto téměř 3D bubliny prachu a plynu jsou skutečné. Očekává se, že každý průhledný řádek bude přesný. A příběh, který to vypráví o konečném zániku obří hvězdy, je s největší pravděpodobností pravdivý.

Nicméně, pokud se mě ptáte, tento duch není tak děsivý. ona je úžasná.

Je to jeden z ohromujících výtvorů vesmíru

Asi před 11 000 lety zemřela masivní hvězda a rozpoutala silnou explozi, která poslala její vnější vrstvy do rázové vlny do okolního plynu v této oblasti.

Tento turbulentní plyn se postupem času stlačuje a vytváří propojené struktury, které vidíme na obrázku. Navíc, ať se během akce uvolnila jakákoli energie, přinutila spoty jasně zářit, což mělo za následek éterickou záři nad celou scénou.

Pokud jde o samotnou mrtvou hvězdu, kořen této detonace, je to nyní neutronová hvězda – hvězdné těleso nepředstavitelně husté Ta jedna lžíce se rovná váze Mount Everestu. ESO také vysvětluje, že tato konkrétní neutronová hvězda je extrémnější než obyčejná hvězda.

Tým ESO/VPHAS+. Poděkování: The Cambridge Astronomical Survey Unit.



Je to pulsar, což znamená, že se otočí kolem své osy více než 10krát za sekundu. Ani nechci myslet na to, kolikrát jsme to roztočili od doby, kdy jsem začal psát tento článek.

„Pouhých 800 světelných let od Země,“ uvedl ESO v tiskové zprávě ke snímku, „dramatický zbytek supernovy je jedním z nejbližších, jaké známe.“ Ale protože světelný rok udává, jak daleko může světlo cestovat za jeden rok, neřekl bych, že projde naším vesmírným dvorkem.

Chci říct, je mi jedno, jestli toho krásného „ducha“ můžeme vidět fyzicky odsud na Zemi – samozřejmě za předpokladu, že nás jeho radiace (a další nebezpečné látky) nepronásleduje, než to zahlédneme.