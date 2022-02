Pravidla CDC Anime NYC dohoda Není Covid Superspreader Event

Oblečený jako účastník Anime NYC v Jacob K. Javits Convention Center v New Yorku 20. listopadu 2021. Fotografie : Betancourt hit / Agence France-Presse ( Getty Images )

The Centrum pro kontrolu nemocí Včera vydala studii, která Anime NYC Convention 2021 Nebyla to super akce, i když se zúčastnil jeden z prvních známých lidí ve Spojených státech, kteří se nakazili variantou koronaviru Omicron. Nebylo to ale jen štěstí – akce měla několik opatření ke snížení nákazy, což znamenalo, že mohla být použita jako model pro další fanouškovské sjezdy. V budoucnu.

Důvodem, proč bylo podezření, že je Anime NYC super rozšířené (dokonce by se dalo říci, že by mělo být), je ten, že Omicron je výrazně nakažlivější než předchozí iterace COVID-19 a více než 53 000 fanoušků anime navštívilo Monopoly, ve kterém žiji. New York City v Javits Center. CDC říká, že „dobrá filtrace vzduchu, rozšířené očkování a ukrytí uvnitř“ pomohly omezit šíření viru. Anime NYC navíc vyžadovalo, aby účastníci dostali alespoň jednu očkovací dávku, zatímco kongresové centrum používalo k ventilaci HEPA filtry.

podle The New York TimesCDC řekl: „Podíl návštěvnosti testů, které byly pozitivní, byl podobný podílu testů na koronavirus, které byly pozitivně testovány v New Yorku přibližně ve stejnou dobu. A co víc, těch několik pozitivních vzorků, které byly geneticky sekvenovány, bylo do značné míry Velká varianta Delta, ne Omicron. Návštěvníci konference, kteří se nakazili, měli větší pravděpodobnost, že než ti s negativním testem, budou chodit do barů, nočních klubů nebo karaoke klubů.“

Na Comic-Con v San Diegu se však ještě nechoďte balit. Stále existuje mnoho dalších faktorů, které pravděpodobně povedou ke snížení míry infekce. Například CDC uvádí, že kdyby byl Omicron v té době více rozšířen po městě, věci by pravděpodobně nedopadly dobře. A samozřejmě Omicron je nyní mnohem rozšířenější po celé zemi.

To však znamená, že Anime NYC by mohlo sloužit jako model pro další konvence, které by se měly v budoucnu následovat, aby se relativně velké skupiny fanoušků sešly a oslavovaly komiksy, anime, hry a další v relativním bezpečí. Je zřejmé, že na obzoru není žádný časový rozvrh, protože v konferenčním centru v San Diegu se v brzké době bude tlačit 160 000 lidí, ale kámo, bylo by hezké si nakonec zase popovídat s nějakými osobně posedlými kamarády.

