Lišky Skyrim vás zavedou k pokladu. poněkud.

Od té doby The Elder Scrolls V: Skyrim Už téměř deset let fanoušci tiše tuší, že vás lišky vedou k pokladu, aniž by o tom kdy věděli. Díky několika nápadům od předchozího vývojáře to nyní děláme.

Joel Burgess, dříve z Bethesdy, ale nyní studio manager ve společnosti brus Vývojáři KabyA Inspirováno příběhem včelího vozíku ze včerejška Abych se podělil o svůj vlastní příběh ze zákulisí vývoje hry, tentokrát zahrnující tu malou městskou legendu o liškách.

Můžete najít všechny druhy příkladů lidí, kteří o tom přemýšlejí, někteří z nich Ihned po vydání hry, ostatní Po letech, každý říká, že buď slyšeli někoho jiného říkat, nebo to několikrát viděli sami, aniž by to někdo mohl udělat. opravit Lišky dovedou hráče k pokladu.

Ukázalo se, že ano! No tak nějak. Burgess vysvětlil, že „legenda o lišce pokladu“ je ve skutečnosti dána schopnostmi tohoto tvora najít cestu a tím, jak bylo naprogramováno tak, aby ho z přehrávače odstranilo, pokud se vystraší. Níže to velmi podrobně vysvětluje, ale pokud se tweety nenačtou, a velmi široké shrnutí spočívá v tom, že lišky jsou primárně navrženy tak, aby hráče vyděsily a utekly, a při výběru, kam utéct, se díky způsobu vytvoření mapy vydejte směrem k částem mapy, které mají nejvíce prvků.

Což budou vždy stejné jeskyně a tábory, které obsahují kořist.

Tak tady to máte! Vyřeš hádanku. Lišky vás často dovedou k pokladu, už jen proto, že jsou navrženy tak, aby prchaly na stejná místa na mapě, kde se poklad obvykle nachází. Což možná není čistá odpověď typu „ano, ukazují přímo na poklad“, ale konečný výsledek je stejný, takže co!