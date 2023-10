Odpovědi New York Times Crossword 13. října 2023

27 D. „Nejvyšší stav?“ zpět k Filmové studionení relativním měřítkem důležitosti, požadavkem je testování obrazovky.

49 D. Myslel jsem, že „Místo, kde byly poprvé odkryty rané tablety“ je velmi zajímavý průvodce po hoře Sinaj. Má na mysli samozřejmě Desatero, nikoli iPady.

54 D. Ach, bong. Pamatuji si, když můj táta přinesl domů Atari brzy a vyhradili jsme si týden navíc na hraní hry. Trvalo to týden, protože na rozdíl od většiny sportovních her trvalo primitivní „míč“ – myslím, že to byl jen velký pixel – asi půl hodiny, než se zobrazil na obrazovce, jakmile byl zasažen „netopýrem“, což bylo opravdu jeden řádek pixelů. Pak – a to je ta vzrušující část – váš soupeř bude mít problém přesunout svou řadu pixelů tam, kam má jít pixel s koulí. Říkám „boj“, protože většina lidí v té době nikdy nehrála domácí videohru. Občas se někomu podařilo odrazit pixel míče od strany obrazovky a to bylo považováno za hru na olympijské úrovni.

Poznámky pro tvůrce

Jednou ze skvělých věcí na stavění bez motivu je to, že nabízí svobodu experimentovat s koncepty mřížky, které nefungují v rámci tematického puzzle. Jako řešení se mi nelíbí mřížky, kde černé čtverečky vypadají jako náhodně umístěné, protože se ukázaly jako nejpohodlnější pro tvůrce, což může narušit estetiku a plynulost puzzle. Vyzval jsem se tedy, abych začal pracovat v rámci přísnějších omezení. Rozhodl jsem se vytvořit mřížku pouze rovných bloků po třech černých čtvercích, s dodatečnou podmínkou, aby se tyto bloky navzájem nedotýkaly, a to ani v rozích. Kromě vizuální přitažlivosti toto volné rozvržení také pomáhá zajistit, že řešení mohou plynule přecházet z jedné oblasti sítě do druhé. Tento design má pouze šest dlouhých položek o devíti až 12 znacích, takže klíčem při balení bylo zajistit, aby 22 středně dlouhých slotů přineslo na stůl spoustu. Jako člověk, který pracuje v oblasti umělé inteligence, jsem nadšený z debutu 34-Across. Doufám, že se vám všem líbí!

