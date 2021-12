Která země má nejlepší katalog Netflix a jak se k nim můžeme dostat / Svět digitálních informací

V minulosti, když jste se chtěli dívat na film doma, museli jste toho hodně absolvovat, než jste mohli film skutečně sledovat. Buď jste museli jít ven, půjčit si film a jít domů, nebo jste museli přejít z webu na web, abyste nějakým způsobem našli jeho kopii online. Ale od vydání Netflixu se věci pro obyčejného člověka zjednodušily.

Netflix vstoupil do světa televize agresivně a etabloval se jako průkopník ve streamování filmů přes internet. Jak se Netflixu podařilo stát se zázrakem téměř všude na světě? To je na mysli vývojářů a marketingového týmu a jejich přístupu k tomu, jak cílit na jednotlivé regiony, a způsobů, jak se mohou přizpůsobit, aby prezentovali svůj katalog v každém regionu.

Každý rok se provádí několik průzkumů, aby se zjistilo, která oblast Netflixu má nejlepší katalog. tento rok, SurfShark Studoval a analyzoval katalog mnoha různých zemí, mezi které patřily Spojené státy, Kanada, Francie, Japonsko, Jižní Korea atd. Programování Netflixu v 70 různých zemích bylo vzato v úvahu. Použil jsem hodnocení IMDb, Metacritic Scores a počet výher titulů, abych určil, který z nich je nejlepší.

Říká se, že firma by měla mít nejlepší výkonnost v zemi, kde je její původ. No, v tomto případě tomu tak není. Mnoho dalších zemí má katalogové průměrné skóre 7,13, což je opravdu dobré vzhledem k jejich regionům a katalogům. Zatímco když se podíváme na Kanadu a Spojené státy, mají sdružený průměr 6,95, což je velmi málo ve srovnání s tím, co mají tyto ostatní regiony.

Jižní Korea má mezitím jeden z nejlepších katalogů, který se skládá ze 109 filmů oceněných Oscarem, včetně letošního Parazita oceněného Oscarem za nejlepší film a 35 pořadů oceněných cenou Emmy. Když už mluvíme o Velké Británii, má jednu z nejlepších show, která vyhrála cenu ‚Breaking Bad‘. Má nejvyšší hodnocení IMDb na světě. Indie má také velmi vyváženou knihovnu, pokud jde o filmy a pořady. Má nejvyšší sledovanost IMDb mezi top 10 zeměmi, což je 7,12.

Podle dalšího průzkumu společnosti Uswitch se dospělo k závěru, že Japonsko má pro své uživatele k dispozici nejlepší katalogy a jeho předplatitelé si mohou užít celou řadu oceněných pořadů a mají také velmi působivou sbírku filmů. Tento průzkum byl také proveden podle stejných kritérií a výsledky byly téměř totožné.

Zjistilo se, že Spojené státy měly celkově největší počet titulů, což bylo 5 879 filmů a pořadů, zatímco Kanada měla pouze největší počet filmů. To ale neznamená, že mají ty nejlepší katalogy, o kterých si myslíme, že jsme v tuto chvíli již vytvořili.

„Top 10 Countries“ má nejlepší katalogy jsou Japonsko, Česká republika, Jižní Korea, Velká Británie, Švýcarsko, Maďarsko, Německo, Belgie, Indie a Kanada.

Spojené státy sice mají největší počet příjmení, ale to neznamená, že mají všechno. Proto byste se měli pokusit prozkoumat každou oblast. Měli byste se pokusit vidět pořady v jejich katalozích, abyste měli představu i o jejich kulturách.

Jedním ze způsobů, jak získat přístup k téměř každému regionu, je stáhnout si VPN a vybrat region, ke kterému chcete mít přístup, abyste si mohli užívat a sledovat pořady a filmy, které nejsou v regionu dostupné.

Čtěte dále: Apple ve 3. čtvrtletí překonal počet zásilek smartphonů 5G a také prodej HomePod mini