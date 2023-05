Japonsko krátce vydalo varování pro Okinawu poté, co Severní Korea odpálila raketu

Japonsko ve středu krátce vydalo vzácné nouzové varování v prefektuře Okinawa a vyzvalo obyvatele, aby se schovali poté, co Severní Korea vypustila to, co Soul popsal jako „kosmickou nosnou raketu“, která mohla selhat za letu.

Japonský výstražný systém J-Alert vyzval lidi na Okinawě, aby se kolem 6:30 „okamžitě ukryli v budově nebo pod zemí“. Varování – již po osmé bylo vydáno varování před odpálením severokorejské rakety – bylo odvoláno asi o 30 minut později poté, co japonská pobřežní stráž uvedla, že raketa pravděpodobně přistála.

Severokorejští představitelé v pondělí oznámili Japonsku a mezinárodním úřadům plán vypustit svůj první vojenský satelit před 11. červnem a raketa vypuštěná ve středu mohla nést tento náklad.