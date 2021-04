David Krejci dosáhl milníku ve své kariéře tím, že porazil Penguins

Boston, Massachusetts – 26. ledna: David Craigie č. 46 z týmu Boston Bruins se představí během svého prvního běhu proti Pittsburgh Penguins v TD Garden 26. ledna 2021 v Bostonu v Massachusetts. (Foto: Maddy Mayer / Getty Images)

První ze dvou gólů Davida Pasternaka v sobotním vítězství nad Penguins 7: 5 znamenal více než cokoli jiného, ​​protože k němu došlo také 500. přihrávkou z 15leté kariéry Davida Craigyho v National Hockey League.

„Je to úžasný výkon a jsem za něj opravdu šťastný,“ řekl David Pasternak, který v sobotu bruslil s Critchy ve druhé sérii za Boston. „Je to tvůrce hry, takže doufám, že to znamená hodně, protože je to neuvěřitelné, víš. Ne hodně českých hráčů to udělalo, takže je to obrovský úspěch. Jsem za něj velmi šťastný.“

Ve skutečnosti se Krejčí stal pátým českým hráčem v historii NHL, který zaznamenal 500 asistencí a připojil se k soupisce, která zahrnuje Vinny Prospal (510), Jake Voracek (512), Patrik Elias (617) a Jaromír Jágr (1155).

Díky Craigsseyho přihrávce se stal sedmým hráčem v historii Bruins, který získal ve franšíze 500 asistencí. Připojí se k hlavnímu klubu díky franšíze Ray Bourque – Top 1111 Assistants, ale zahrnuje také Johnny Busic (794), Bobby Orr (624), Phil Esposito (553), Bergeron (535), Wayne Cashman (516).

35letý Craigsey, který se při přípravě na předzápasovou rozcvičku odhodil ve snaze zvrátit situaci, přidal také cíl pokusit se zvítězit a je prostě potěšen, že pomůže Bruinsovi dostat útok zpět tam, kde to by mělo být. Podél termínu.

„Rozhodně potřebujeme dva body,“ řekla Craigie. „Snažíme se zde něco vybudovat. Před kvalifikací nám zbývá už jen asi 20 her. A zní to jako hodně, ale není. Musíte začít vytvářet dobré návyky, hrát správným způsobem a udržovat je ve hrách. Takže to byl dobrý krok směrem. “Správně. Jen pokračujte v práci a připravte se na další fázi.”