Vysokorychlostní železniční tratě z Prahy ohrožují české zemědělské půdy – Brno Deli

Organizace uvedla, že výstavba vysokorychlostní železniční tratě z Prahy do Drážďan by mohla způsobit trvalé zhoršení zemědělské půdy. Plánovaná trasa se dotkne desítek farmářů, kteří pěstují chmel a zeleninu ve stí nad Labem. Farmáři ve středních Čechách čelí podobným problémům také kvůli další větvi plánované dálnice mezi Prahou a Brnem. Oba regiony se nacházejí v Labské nížině, která má nejúrodnější půdu v ​​České republice. Zemědělská komora České republiky jedná s ministerstvem dopravy. Obrazový kredit: KK / BD.

Česká republika 21. dubna (BD) – Plánovaná vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan protne oblast vysoce hodnotné zemědělské půdy v regionu Stí nad Labem, kde kromě tradičních zrn a olejnatých semen průměrný podíl České republiky se pěstuje zelenina a brambory A mák a hořčice.

“Země na jedné straně prosazuje, aby byla chmelová scéna zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO. V lednu 2021 schválilo ministerstvo kultury nominační dokument projektu pro pohledy Žatec a atec na chmel. Na druhé straně může umístit VRT. [high-speed railway] „Bezohledně přes oblast srovnatelné hodnoty, která má dlouhou historii chmele,“ řekl Lobos Higda, prezident Asociace farmářů České naděje.

Farmáři ve středních Čechách čelí podobným problémům kvůli další větvi plánované dálnice mezi Prahou a Brnem. Oba regiony se nacházejí v Labské nížině, která má nejúrodnější půdu v ​​České republice. Výstavba dálnice pravděpodobně naruší funkce zavlažovacího systému v této oblasti.

Zavlažovací systém byl postaven v 70. letech. „Investovali jsme spoustu peněz, abychom jej udrželi aktivní, protože bez zavlažování není možné v této oblasti pěstovat speciální plodiny,“ uvedl Jaromír Ondra, který v Chodoni pěstuje kořenovou zeleninu.

Farmáři ve středních Čechách řeší podobné problémy kvůli další větvi dálnice, která povede z Prahy do Brna. Mluvčí ministerstva dopravy František Gemilka uvedl, že příslušná železniční trať mezi Prahou a Brnem vede pět kilometrů od vodních stanic ve Frechlisu, takže nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Mnoho farmářů bylo zklamáno, že se v oblasti bez varování objevily geodetické posádky a začaly skenovat. Výstavba dálnice se dotkne i sousedního ZAS Bečváry, jednoho z největších pěstitelů kukuřice v České republice, který poskytuje potřebné bezlepkové potraviny pro alergiky nebo intoleranci na lepek.

Zemědělská komora České republiky vyzvala ministra dopravy Karla Havlice (ANO), aby více zapojil zemědělce do rozhodování na dálnici. Chápeme, že v důsledku pandemie se komunikace stala obtížnější než dříve, uvedl Jean Dolial, předseda zemědělské komory, ale vzhledem k míře zásahů do ekonomiky a krajiny považujeme za zásadní zapojit všechny aktéry do debaty . Česká republika.

Zemědělská komora České republiky vyzvala Havlíčka, aby do konce dubna shromáždil připomínky zemědělců ke studii proveditelnosti před jejím schválením ministerstvem.

Rozvoj zemědělské půdy je v České republice dlouhodobým problémem. Pokrytím nepropustnými materiály, jako je beton nebo asfalt, ztrácí půda své přirozené vlastnosti a již není schopna účinně zadržovat vodu, natož aby ji používala k pěstování plodin.

„Expanze měst a dopravních cest je samozřejmě důležitou součástí regionálního rozvoje, ale stát musí více zohledňovat plánování zachování kvality zemědělské půdy v České republice a nezbavení budoucích generací o ni. Pokud je cílem české vlády zvýšit potravinovou soběstačnost, nebylo by to možné bez zachování úrodné půdy v České republice Současně existují možnosti, například, aby dopravní trasy fungovaly podél stávajících lineárních struktur , Řekla Dollyal.

Výstavba vysokorychlostní železniční tratě mezi Prahou a Brnem bude zahájena v roce 2025 a vysokorychlostní trať do Drážďan o dva roky později. Finanční náklady na výstavbu obou linek pravděpodobně překročí 1 bilion korun.



https://brnodaily.com/2021/04/21/news/high-speed-rail-lines-from-prague-threaten-bohemian-farmlands/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2020/04/Nature-landscapes-KK-BrnoDaily-40-6-1024×683.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2020/04/Nature-landscapes-KK-BrnoDaily-40-6-150×100.jpg Česká republikaZemědělství, Česká republika, dopravaOrganizace uvedla, že výstavba vysokorychlostní železniční tratě z Prahy do Drážďan by mohla způsobit trvalé zhoršení zemědělské půdy. Plánovaná trasa se dotkne desítek farmářů, kteří pěstují chmel a zeleninu ve stí nad Labem. Farmáři ve středních Čechách jsou také …Benedetta PisaniBenedetta

Pisani[email protected]itautorAktivista v oblasti lidských práv, rovnosti a udržitelnosti. Vášnivý o psaní, kreslení, empatickém poslechu a společenském závazku.Brno denně