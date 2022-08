Vývojář dostal zákaz vstupu na fórum Steam své hry, protože zapálil ostatní uživatele

Vývojáři byl zakázán přístup na fórum Steam hry poté, co opakovaně porušil pravidla a pokyny pro diskuzi platformy.

Vývojář Dolphin Barn Incorporated – který nás zaujal, když byl Rétorika proti maskování vklouzla do poznámek na začátku tohoto roku – Sdílejte snímek obrazovky a zablokujte jej Cvrlikáníkterý řekl: „Je to již podruhé, co jeden z vašich příspěvků porušil naše pravidla a pokyny pro diskusi, konkrétně urazil nebo pomluvil jiného uživatele.

„Také si všímáme trendu urážlivých zpráv zasílaných, když je hráčům zakázán přístup do vašeho hubu. Při odesílání jakéhokoli obsahu do komunity nebo připojování se k hráčům se prosím ujistěte, že je to v souladu s pokyny.“

Newsreel Eurogamer: Co znamená nákup Pána prstenů od Embraceru pro hry Středozemě?

To také není vše. jako takové počítačové hry Poznamenává, že vývojář je také v horké vodě kvůli tomu, jak reaguje na negativní recenze na Steamu, z nichž mnohé poukazují na jejich extrémní názory na transgender lidi a toxickou maskulinitu.

„Chceme také dát jasně najevo, že byste neměli rušit rozhodnutí moderátorů Steamu ani povolovat porušování pravidel na vašem hubu,“ dodala. „Budoucí nerespektování našich pravidel a pokynů by mohlo ohrozit náš obchodní vztah.“

Vývojář mohl údajně posílat poznámky k opravám, ačkoli DBI nedávno inzerent: „V tuto chvíli je pochybné [its Gladiator game] Budoucí aktualizace budou dostávat na Steamu.“

Začátkem tohoto roku zaznamenala nezávislá hra Gladiator v březnu na Steamu stovky „extrémně negativních“ recenzí poté, co vývojář přidal zprávy proti maskování do poznámek k patchi hry.

Není to poprvé, co vývojář Dolphin Barn Incorporated vypustil zvláštní přídavek do podrobností o patchi. V květnu loňského roku hvězdička přidaná k poznámce o boji říkala, že „slabí muži postrádají charakter“ a že „silná morální vlákna“. […] Bylo vydělané tvrdou prací a obětí a nelze je získat pouze prostřednictvím fanoušků nebo pornhubu.“ Jejich účty byly od té doby trvale zakázány na Twitteru a Bandcampu.