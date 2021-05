Pokemon Snap se za 20 let nezměnil. To je skvělá věc

Nintendo



Nový Pokemon Snap je dlouho očekávaným pokračováním kultovní klasiky N64, a přestože je starý 22 let, 7 generací a asi 750 nových Pokémonů Od vydání původní verze se základy hry příliš nezměnily. Stále jste uvnitř kapslového vozidla, které cestuje po pevné cestě, vaše auto Fotky profesor stále hodnotí A co je nejdůležitější, stále vládne.

Stejně jako mnoho hráčů, kteří se v pátek shromáždili, aby si koupili New Pokemon Snap, se původní hra hrála na N64. Moje srdce bylo nadšené pro Nový Pokémon Snap, ale moje mysl byla unavená. Měl jsem všechno špatně. Nový Pokemon Snap je osvěžující dovolenou pro váš mozek, dovolenou, která funguje, protože je plná srdce. Připomínat ti něco?

Navzdory pokračování mi nový Pokemon Snap připomněl úplně jinou hru: Crossing zvířat: Nové obzory. Stejně jako Animal Crossing nelze odvolání nového Pokémona Snap vysvětlit pouze slovy. Stejně jako Animal Crossing je i nový Pokémon Snap uspokojivější, než by měl být. Stejně jako Animal Crossing je i nový Pokémon Snap prostě prostý Pěkný.

Od svého oznámení v červnu minulého roku byl nový Pokémon Snap mezi fanoušky Pokémonů v panice. V roce 2021 vypadá koncept Pokemon Snap, který bude fungovat jako hra s plnou cenou v roce 1999, jako vhodnější jako bezplatný titul pro iOS / Android. Jak mohou vývojáři Namco Bandai jít dostatečně daleko od hry, aby vypadala podstatně, aniž by rozšířili koncept?

Zachyťte vše

Nový Pokemon Snap není složitá hra.

Pohyb vašeho vozidla je stabilní, takže vaším jediným úkolem je rozhlížet se a fotografovat. Na začátku vám profesor Mirror – protože vždy existuje profesor Pokémon – dá fotodex, který vyplníte obrázky Pokémona. Zrcadlo ocení vaše fotografie na konci každé úrovně, což vám dá body na základě faktorů, jako je velikost vašeho Pokémona a jejich centrální poloha.

The Photodex hodnotí snímky ve čtyřhvězdičkovém měřítku. Každá hvězda představuje jiný pohyb: obraz Pikachu, který tiše sedí, může být jedna hvězda, jíst ovoce mohou být dvě hvězdy, střílet tříhvězdičkový blesk a hrát si s kamarádem Pokémona se čtyřmi hvězdami. Různé akce, různá hodnocení hvězd. Za tímto účelem dostanete řadu nástrojů – házející ovoce, osvětlené koule, skener a jukebox – k zachycení Pokémona různými pohyby a z různých úhlů.

Celá tato manipulace je jen výmluvou, která vás pobídne k detailu. A většinou to funguje dobře: restartování stejných úrovní při hledání různých úhlů stejného Pokémona nebo pokus o vyvolání různých reakcí má návykovou kvalitu.

Tím se dostáváme ke skutečnému MVP nového Pokemon Snap: Level Design. To je skvělé. Každá fáze je složitě navržený pevný kus. Tato hra je nejen krásná, ale také efektivní při nasměrování vaší pozornosti. Neodolatelný velký Pokémon pasoucí váš pohled z regionu do regionu, ale obrazovka je často plná několika momentů, které stojí za to zachytit. Ve hře na třetí nebo čtvrté úrovni zjistíte, že stejný Pokémon, kterého jste několikrát zahlédli, byl jen odklonem a že nejlepší střela byla celou dobu vedle vás nebo za vámi.

Aby byla hratelnost stále aktuální, designy úrovní se často mění. Všechny body udělené profesorem zrcadlení za zachycení záběrů se vypočítají, aby se každá fáze dostala do vyšší úrovně, a každá nová úroveň přináší nové položky. Může to být nový Pokémon, stejný Pokémon, který se chová jinak nebo trochu jinak. Tyto změny se zdají malé, ale stejně jako změna tvarů dílků ve stejné sadě logických nástrojů drasticky změní strategii.

Není to bez chyb. Systémy nefungují dokonale, zejména algoritmy, které definují body a třídy hvězd. Hodnocení hvězd je specifické pro všechny Pokémony, takže často zjišťuji, že dvouhvězdičková aktivita jednoho typu bude hodnocena odlišně od druhého. Kromě toho jsem pořídil několik fotografií stejného Pokémona za pouhou sekundu nebo dvě, jen abych zjistil, že téměř identické záběry spadají do různých hvězdných tříd. Mezitím bodový systém upřednostňuje velikost Pokémona ve střele. Výsledkem je, že při pořizování nudných detailů získáte více bodů než při zábavných záběrech pořízených z malé vzdálenosti: někdy máte pocit, že vaše kreativita byla potlačena. muž V tomto případě profesor Mirror. Jedná se ale o technické chyby, které způsobují drobné nepříjemnosti a nejsou příliš frustrující.

Denní útěk

Existují dva typy fanoušků Pokémonů: ti, kteří hrají nábožensky v každém významném titulu, a ti, kteří si pamatují pouze původní 151. Ti z předchozí skupiny už mohou mít plány hrát nový Pokémon Snap tento víkend, ale méně přísní fanoušci by neměli t psát. Z nového Pokémona Snap.

Nenechte se mýlit, hra je primárně fanouškovská služba. Existuje uspokojivá kvalita snění, když vidíte své oblíbené Pokémony jíst, spát a celkově energie V dokonalých světech uvnitř nového Pokémona Snap. Abyste si to užili, nemusíte být schopni vyjmenovat všech 893 Pokémonů. Opravdu nepotřebujete hrát Pokémona, abyste si to užili. Vypadá to jako nový Pokémon Snap Safari dobrodružstvíÚtočiště, do kterého se můžete ponořit po dobu 20 minut.

Ale i když si to můžete užít na kousnutí, byl jsem velmi překvapen, jak důležitý byl nový Pokémon Snap. Díky vynikajícímu designu úrovně a záplavě pokémonů, které je možné zachytit, se Namco Bandai podařilo vytvořit magický nový Pokémon Snap dvanáct hodin do hlavního příběhu. Ještě lépe, když jsem viděl kredity, mám pocit, že jsem vyzvedl jen zlomek všeho, co tam je. V éře 50hodinových RPG v otevřeném světě se ukazuje, že více není vždy více.

New Pokemon Snap je relaxační hra o fotografování anime tvorů. Není to epické a nesnaží se být určujícím momentem ve hře, ale stále vás usmívá. V loňském roce Animal Crossing dokázal, že to může být víc než dost.