Sports Digest: UFC plánuje celý dav z Las Vegas v červenci v bitvě Poirier-McGregor

UFC má v úmyslu přivítat velký dav v aréně T-Mobile v Las Vegas 10. července, kdy Dustin Poirier a Conor McGregor bojují potřetí.

Prezident UFC Dana White oznámil ve středu svůj plán své první prodejní propagace ve svém rodném městě od začátku pandemie koronavirů.

„Jsem tak šťastný, že mohu konečně říci, že Vegas je zpět,“ řekl White.

Největší světová organizace pro smíšená bojová umění od začátku pandemie nebojovala před více než několika desítkami fanoušků v Las Vegas. Za posledních 11 měsíců pořádalo UFC své téměř týdenní představení v prázdné tělocvičně v areálu ve Vegas nebo na Fight Island v Abú Dhabí, kde byl v lednu povolen omezený počet fanoušků.

Začátkem tohoto týdne guvernér Nevady Steve Sisolak uvedl, že stát si klade za cíl zrušit většinu omezení pro COVID-19 v příštích několika týdnech s cílem úplného opětovného otevření do 1. června.

White řekl, že UFC nebude znovu bojovat před fanoušky, dokud propagace nebude mít na tribunách plnohodnotné davy, a k tomuto kroku dojde brzy. Další dvě UFC show s platbami za zhlédnutí se budou konat před plnými arénami na Floridě a v Texasu.

UFC 261 v Jacksonville 24. dubna bude první propagační show před plným davem od března 2020. Karta je završena třemi zápasy o titul, včetně comebackového zápasu o šampióna welterové váhy Camara Osmana s Jorgem Masvidalem.

Tenis

Mistři Monte Carla: Po dlouhé přestávce Novak Djokovič a Rafael Nadal otevřeli antukové sezóny středečním vítězstvím v Monte Carlu Masters.

Djokovič si zajistil klinické vítězství 6: 4, 6: 2 nad stoupajícím Yanikem Senerem před Nadalem, jedenáctinásobným šampionem Country Clubu, nad Federico Delbonisem 6: 1, 6: 2. Nadal i Djokovič po Australian Open nějakou dobu trvali, když Djokovič dosáhl devátého titulu a v únoru byl rekord prodloužen.

Nejlépe hodnocený Djokovic, který čelil tvrdé zkoušce proti Sinnerovi, dokázal dosáhnout antukové rutiny, aby se dostal do třetího kola a zlepšil svůj neporažený rekord v této sezóně na 10: 0. Poté, co předčasně upustil od podání, Djokovič vyhrál čtyři zápasy v řadě. Sener, který dorazil do Monte Carla po druhém místě v Miami, zachránil dva mečboly, ale často ho trápila kombinace základních útoků a tajných střel od Djokoviče. Devatenáctiletý Sener se uklonil pro dvojitý faul.

Příště se Djokovič setká s Danielem Evansem, který porazil Huberta Hurcaca 6: 4, 6: 1. Djokovič, který ve finále 2013 porazil Nadala a znovu jej vyhrál v roce 2015, by mohl v nedělním finále čelit Španělům.

Mistři Monte Carla jsou zpět v kalendáři bez fanoušků poté, co byli loni zrušeni kvůli pandemii koronavirů. Obhajce titulu Fabio Funini postoupil do třetího kola a porazil Jordan Thompson 6-3 6-3. Čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas se ujal vedení vítězstvím 6-3 6-4 nad Aslanem Karatsevem a Alexander Zverev porazil Lorenza Suniga 6-3 6-3. Casper Rudd také dosáhl svého druhého vítězství v první desítce vítězstvím 6-3 6-3 nad devátým semenem Diezem Schwartzmanem.

Závody aut

NASCAR: Řidič NASCAR Bubba Wallace spolupracuje s Novant Health na řešení neochoty získat vakcínu pro COVID-19. Wallace, jediný černý řidič v NASCAR, dostal v úterý v obchodě Racing Team v Severní Karolíně vakcínu COVID. Říká, že je důležité dozvědět se více o vakcíně a udělat její část. Povzbuzuje ostatní, aby stříleli „a pomáhá nám všem bezpečně se vrátit do normálu.“

Ve společnostech je vysoká frekvence, zejména mezi menšinami. Novant Health říká, že míra zaočkovanosti u asijských a černošských pacientů v komunitním případě je trojnásobkem celkové zaočkovanosti v Severní Karolíně.

Fotbal

Komentář UEFA: UEFA ve středu zakázala obránci Slavie Praha Ondigovi Codelovi odehrát 10 zápasů kvůli rasistickému zneužívání černého konkurenta v Evropské lize.

UEFA uvedla, že zákaz bude platit pro „klubové a reprezentační zápasy“. Deset zápasů je podle zákona o disciplíně UEFA minimálním zákazem rasového přestupku.

Codela vynechá zbytek zápasů Slavie v Evropské lize a zápasů České republiky v evropském šampionátu. Češi zahájili svůj program na červnovém evropském šampionátu proti Skotsku v Glasgow, městě, kde bylo zjištěno, že Codela 18. března rasově zneužil záložníka Rangers Glen Camaru. Poté sportovní arbitráž.

Codela si zakryl ústa oběma rukama, když mluvil Camarovi do ucha během zápasu Evropské ligy v Ibroxu minulý měsíc. Přiznal, že složil přísahu na Camaru, ale popřel použití rasistického jazyka, o kterém jiný hráč Rangers tvrdil, že ho slyšel. UEFA také zakázala Camarovi účast v příští sezoně na třech zápasech evropské ligy za napadení Codely po zápase. Slavia zvítězila 2: 0 o postup do čtvrtfinále.

Camarův zákaz mu nebude bránit ve hře za Finsko na Euro 2020. Pozastavení, které může obnovit, bude platit během kvalifikačních kol Ligy mistrů příští sezóny.

kriket

Zakázaný trenér: Bývalý zimbabwský kapitán Heath Strick byl ve středu na osm let suspendován za porušení protikorupčního zákona v kriketu, zatímco byl trenérem národního týmu své země a asistentem trenéra v indické Premier League a dalších domácích soutěžích.

Zákaz se týkal více než roku kontaktů Streak s Indem, který pro účely sázení hledal důvěrné informace. Muž, označený pouze jako „Mr. X“, Streak s dary, jako jsou dva bitcoiny, které Streak prodal za 35 000 $, a nový iPhone pro svou manželku, podle disciplinárního rozhodnutí Mezinárodní kriketové rady.

Mezinárodní trestní soud uvedl, že Strick (47) se přiznal k pěti obviněním. Prozradil zasvěcené informace, které mohly být použity při sázení, nezveřejnil dary, které dostal, usnadnil prezentaci pana X hráčům, neoznámil metody protikorupční jednotce ICC a zabránil vyšetřování jeho chování. Streak, bývalý rychlý nadhazovač, byl jedním z největších hráčů Zimbabwe a jako první ze své země získal 100 testovacích branek. Absolvoval 65 testů se Zimbabwe a také měl úspěšná kouzla v Anglii s Hampshire a Warwickshire.

