Jak lidé v Sacramentu žijí bezpečně uprostřed měnících se obav z delty COVID-19

Je to první víkend po novém Maskovací doporučení byla vydána v okresech Sacramento a Yolo. Vedoucí představitelé zdravotnictví v těchto krajích žádají každého, bez ohledu na stav očkování, aby měl doma zakrytý obličej. Říká se, že je to kvůli nárůstu případů kvůli tomu, že varianta delta je mezi nakaženými vysoce nakažlivá. KCRA 3 bloudí ulicemi Sacramenta, aby zjistila, co dělají místní obyvatelé a návštěvníci, aby udrželi sebe i své okolí v bezpečí. Je to už dlouho, co jsme byli venku, řekl Bryce Dyer, majitel potravinářského vozu Make It Do What It Do. „Vždy se musíš starat o všechno, co se dnes v dnešním světě děje." Dyer uvedl, že je plně očkován, ale jeho zaměstnanci by si měli udržovat sociální distancování a při práci používat obličejové masky. „Proč si nedávat pozor," řekl Floyd Burley ze západního Sacramenta. „Je mi 69 let, mám oba výstřely, ale dostávají je stejní lidé, kteří dostávají výstřely." [COVID-19]. " Burley řekl, že plánuje pokračovat v nošení obličejové masky uvnitř i venku, a doufá, že více lidí bude uvažovat o tom, že udělají totéž. „Nyní se k vám lidé začínají přibližovat, neodcházejí od vás," poznamenává Sandra Laurettle, která žije se staršími členy rodiny v Elk Grove. „To je děsivé. Nechci své matce nic brát, i když je zima." Laureátka uvedla, že je plně očkována, ale plánuje pokračovat v nošení masky uvnitř. "Máme vnoučata do 12 let, takže dbáme na to, abychom je neohrožovali," řekl Paul Arroyo z Elk Grove. Arroyo a jeho manželka Grace byli očkováni. Dohodli se, že kvůli variantě delta by raději jedli venku, než jíst doma, a vždy měli po ruce další pleťové masky. Lékařští odborníci i nadále zdůrazňují význam očkování pro dosažení imunity komunity. V současné době je očkováno 47% celé populace okresu Sacramento.