Vybalení předních kandidátů, kteří budou příštím trenérem ženského fotbalu ve Spojených státech

Po nejčasnějším odchodu z mistrovství světa žen v historii Spojených států, Vlatko Andonovski jako manažer týmu Zdá se, že zaběhl svou cestu.

Ano, Andonovsky byl jako trenér mistrovství světa neporažen, ale Američané na tomto turnaji vyhráli pouze jeden ze svých čtyř zápasů a další tři skončily nerozhodně a USA prohrály v posledních 238 minutách bez skóre. A ano, Andonovski si s ním hrál Krátká sestava po ztrátě čtyř startujících Zranění byli záložníci Catharino Macario a Sam Moyes, útočník Mallory Swanson a obránce Becky Sauerbrunn. Ale alternativy, které zvolil, byly z větší části neúčinné, stejně jako jeho výcvik.

A když Spojené státy vypadly z mistrovství světa v osmifinále dva roky poté, co dvakrát prohrály a získaly bronzovou medaili na olympijských hrách v Tokiu, Andonofsky je jediným americkým trenérem, který trénoval na obou velkých turnajích, aniž by vyhrál alespoň jeden. Měl také smůlu následovat Jill Ellis, vítězná trenérka v historii USA a teprve druhým manažerem, muž nebo žena, který vyhrál po sobě jdoucí světové poháry.

Ale změna trenéra není tak jednoduchá jako propustit jednoho člověka a zaměstnat dalšího. Je třeba řešit problémy se smlouvou a načasováním. Andonovskiho dohoda s US Soccer trvá například do konce roku, což znamená, že bude muset vykoupit. A tým má na příští měsíc naplánované dva zápasy v rámci přípravy na pořádání olympijských her v Paříži v roce 2024, od kterých nás dělí necelý rok.

Je rok dost času na to, abyste motivovali nového šéfa?

Ale největší problém je, bude nový trenér lepší než ten starý? Andonovsky prohrál pouze pět ze svých 65 zápasů, vyhrál 51krát. Mezi americkými trenéry, kteří odkoučovali alespoň 60 zápasů, nikdo neprohrál méněkrát.

US Soccer by mohl oznámit rozhodnutí o budoucnosti Andonovského a v případě potřeby i náhradu už příští týden. Zde je krátký seznam jmen, která by měla být součástí této diskuse:

Sarina Wegman a Laura Harvey

Laura Harvey z OL Reign patří mezi nejlepší kandidátky na trénování ženského národního týmu Spojených států. (Ted S. Warren / Associated Press)

Chytré peníze jsou na Wiegmanovi…ale měly by být také vypnuté mnoho z peněz.

Wiegmannová, současná manažerka anglické reprezentace, vydělává 510 000 dolarů ročně na základě smlouvy, která platí do roku 2025. To je prý nejvyšší plat v ženském fotbale a o 110 000 dolarů více, než Andonovski vyplácí americký fotbal. Třiapadesátiletý Wegman ale stojí za to vyrukovat.

Ve 108 zápasech s Nizozemskem a Anglií prohrála jen 12krát, když se Nizozemci dostali do finále mistrovství světa v roce 2019 a Nizozemsko a Anglie na evropský šampionát. Kontinentální tituly byly pro obě země premiérou a letos v létě mají Anglii ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Wiegmannová, která jako záložník a obránce za Nizozemsko nastřílela 99 zápasů, má mezinárodní zkušenosti jako hráčka i trenérka a má bezkonkurenční úspěchy – je jedinou trenérkou, která vyhrála po sobě jdoucí Euro s různými zeměmi – a jako mladík . Dost na to, aby ospravedlnila velkou investici, kterou by si vyžádala, aby ji vyvázla z dohody s Anglií a pokračovala v práci ve Státech.

Má také zkušenosti s americkým fotbalem, vyhrála titul NCAA jako hráčka v Severní Karolíně pod vedením Ansona Dorrance a po boku Mii Hamm a Kristen Lilly.

Ale pokud Spojené státy nemohou získat Wegmanovou, jedinou trenérku ve čtvrtfinále Světového poháru, Harvey, současný trenér OL Reign, není zdaleka volbou útěchy. Byla jedinou další, která dosáhla této pozice, když byl Andonovski jmenován v roce 2019 a později pracoval v jeho týmu s národním týmem a zároveň trénoval tým U-20. Ve své rodné Anglii vyhrála třiačtyřicetiletá Harvey s Arsenalem šest titulů ve třech sezónách, než přišla do NBA, kde byla třikrát trenérkou roku.

Poté, co se přiblížil v roce 2019, existuje pocit, že si Harvey tentokrát zaslouží tu práci.

Tony Gustafson a Casey Stoney

Trenér Austrálie Tony Gustafson slaví na konci vítězství 1:0 nad Irskem na mistrovství světa v australském Sydney 20. července. (Mark Baker / Associated Press)

Gustafsson sloužil jako asistent národního týmu USA, který vedli Pia Sundhage a Ellis, než převzal v roce 2020 australský program a letos v létě ho dovedl do čtvrtfinále mistrovství světa. Švéd Gustafsson, který příští týden oslaví 50 let, pomohl Spojeným státům ke zlaté medaili na olympijských hrách 2012 a ke dvěma titulům mistrovství světa pod vedením Ellise v letech 2015 a 2019. V posledních dvou letech s Austrálií vyhrál 12 z posledních 14 zápasů. Pro něj byl tým také desátý na světě.

Tato mezinárodní zkušenost manažera se pravděpodobně vynořila v procesu pohovoru, protože to byla jediná věc, která chyběla v Andonovského hvězdném životopisu.

Mezitím byl Stoney vynikajícím obráncem Chelsea a Arsenalu a byl kapitánem anglického národního týmu, odehrál 130 zápasů, což je páté nejvíce za celou dobu. Byla stejně dobrá jako manažerka, vzala Manchester United na FA Women’s Championship v letech 2018-19, než se přidala k vlně San Diega a stala se prvním trenérem v historii NFL, který vzal expanzní tým do play-off.

Její věk – 41 – a její zkušenosti s NWSL, i když krátké, jsou plusy. A pravděpodobně dostane podporu od Ellis, ženy, kterou najala v San Diegu.

Margaret Osasa, Jitka Klimková a Jill Ellis

Aozasa, která loni ve své první sezóně jako trenérka dovedla UCLA k titulu NCAA, může být nejvyšší střelou do dálky, ale zaslouží si být v rozhovoru. Jako asistentka ve Stanfordu pomohla Cardinals k bilanci 125-19-8, rozdílu 318 a více branek a dvěma národním titulům. Ale stejně důležité je, že trénovala hráče Nationals Catarinu Macario, Sophii Smith, Naomi Girma, Andy Sullivan, Ternu Davidson a Alana Cook a hrála v Santa Claře se Sofií Huerta. Pro tým v přechodu a tým, který bude přestavěn kolem mladého jádra, je Ozasova znalost těchto hráčů velkým plusem.

Její úspěch na UCLA a její dosavadní výsledky jako trenérky mládeže jí loni v zimě vynesly místo v trenérském týmu U-23. Její věk – Osasa je něco málo přes 30 – a její krátký čas ve funkci hlavního trenéra představuje překážky, stejně jako její smlouva na UCLA. Musí být zakoupen z rozšíření podepsaného loni v prosinci, které bude trvat až do roku 2028.

Klimková, původem z Česka, pracovala jako asistentka pro Nový Zéland, než přišla do Spojených států, aby v letech 2015 až 2019 řídila týmy do 19 a 20 let, s omezeným úspěchem. Před dvěma lety se stala první ženou, která trénovala Nový Zéland, a minulý měsíc dovedla Ferns k jejich prvnímu vítězství ve Světovém poháru.

Konečně je tu Ellis. Dovedla Spojené státy k postupným titulům Světového poháru 13-0-1, zatímco její celkové týmy jsou 106-7-19. Ellis, jediná kandidátka již v Národní fotbalové síni slávy, odmítla příležitost trénovat Austrálii na tomto mistrovství světa a během dlouhého červnového rozhovoru řekla, že její současná práce jako vedoucí San Diego Wave je naplňující a náročná v metodách koučování. . nebyl.

Vrátí se v případě potřeby v 56 letech?

„Reprezentační trenérka,“ řekla, „toto není pozice na celý život.“ „Máte štěstí, když se dostanete na mistrovství světa zády k sobě. Moje kariéra musí mít jinou čočku. Nemělo by to být něčí vize po 20 let. Nemyslím si, že je to zdravé.“

Takže i když nemusí mít smysl se vracet, všimněte si, že neřekla ne. Ale Ellisova otázka, stejně jako ta Wegmanova, může mít více společného s dolary než smyslem.

Jak řekla Ellisova přítelkyně na otázku, zda tu práci chce, „Můžou si to dovolit?“

Možná se to brzy dozvíme.

