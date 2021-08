O sovětské invazi v roce 1968 svědčí silný český dokument

Je těžké si představit lépe načasovaný a vhodně umístěný dokument než Rekonstrukce okupace Jana Sekkeho, která měla premiéru v sobotu 21. srpna na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice. Film měl světovou premiéru před 53 lety až do dne, kdy se sovětské tanky a vojenská vozidla valily do tehdejšího Československa, a byl uveden v divadle Kino as, které sedí v ulicích a v srpnu 1968 spatřilo tato vojenská vozidla.

Velká část záběrů pochází z doby, kdy byla nová vlna českých filmů na vzestupu, s milníky, jako jsou například „Ostře sledované vlaky“ oceněné Oscarem, „Ostře sledované vlaky“ Miloše Formana „Hasičský ples“ a „Zpráva o něm Jana Nemce“ Večírek „a hosté“. Přišlo to na konci Pražského jara, osmiměsíčního období, které začalo, když se Alexander Dubček stal vedoucím Komunistické strany Československa a zavedl liberální reformy a zvýšil svobodu tisku a svobodu slova.

Tyto reformy se setkaly s chladnou reakcí v Sovětském svazu, který měl vliv na komunistický blok východní Evropy – a poté, co se rozhovory s Dubčekem zhroutily, Sovětský svaz a další země Varšavské smlouvy vyslaly do Československa 200 000 vojáků a 2 000 tanků, aby konec pro ně. Pražské jaro a jeho reformy.

Toto je kontext, který v „Přestavbě okupace“ nenajdete, a je to zdrcující, nikoli samovysvětlující. Tento přístup může omezit život filmu v zemích, které nejsou obeznámeny s tím stěžejním obdobím ve východní Evropě, kdy svoboda krátce vybuchla a stejně rychle zhasla. (Viz smyšlený popis doby, viz klasický román Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí.) Ale nebyl to problém na výročí okupace a ve městě, které bylo obsazené.

Film začínal jako svého druhu tajemství: Přítel dokumentaristy Jana Schickela, který po desetiletí nashromáždil filmové archivy, představil krabici 35 filmových kotoučů, o nichž se věří, že byly natočeny během invaze. Ukazuje se, že navijáky obsahují čtyři hodiny záběrů sovětské armády, která se dostala do Československa, a následné protesty mladých Čechů.

Shekel nevěděl, kdo střílel ani kdo do nich střílel, a zpočátku to považoval za nutné, pokud to chtěl proměnit ve film. Ale čím více pracoval se záběry, řekl v post-show Otázky a odpovědi, tím více měl pocit, že drží svůj vlastní obrázek i bez vysvětlení-a když se objevil v národní televizi a odvolal se na každého, kdo byl během Tenkrát, kdo si myslel, že by mohli být natočeni na záběry, dostal přes 1 000, aby odpověděli.

Film začíná komicky, povedenými záběry českých rodin, jak plavou, rybaří a upravují si vlasy … Během několika minut se ale film potichu začne prolínat se záběry vojenských vozidel, která se valí po ulicích měst a venkovských pruzích.

Stále existují zábavné momenty, jako když vidíme, jak se pod tíhou tanků hroutí ocelový most, a někdo, kdo byl svědkem události v roce 1968, ukazuje na ceduli s nápisem „5T“ na jednom konci mostu. „Možná si mysleli, že to znamená„ 5 tanků “, takže se na něm přesunuly tři nebo čtyři tanky a zřítilo se to,“ říká.

Samotné záběry se přehrávají bez vlastního soundtracku; Jsou to tiché klipy, a když svědci nepopisují, co vidíme, záběry jsou zaznamenány buď s děsivou a znepokojivou tichostí, nebo rozptýlenou, sugestivní hudbou od skladatele Jeana Chikila Mela.

Ale svědci jsou nezbytní, protože cílem „rekonstrukce okupace“ není vysvětlit sociální a politický význam toho, co se stalo, ale zprostředkovat, jak to vypadalo a co se cítilo. Na obrazovce se objevuje jeden starší člověk za druhým, aby na záběrech odkazoval na své mladší já a zprostředkoval pocit rostoucí sklíčenosti, když Sověti převzali vládu a země upadla do dvou desetiletí útlaku. Po chvíli je mezi fotografiemi a posudky nápadná podobnost.

Ale o to jde v jistém smyslu: způsob, jakým se moc v okamžiku posunula a změnila životy tolika mladým lidem. „Nechtěl jsem vysvětlovat éru,“ řekl Shekel v Otázkách a odpovědích – „Rekonstrukce okupace“ je toho jednoduše důkazem.