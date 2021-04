Hlídací skupina uvedla, že mjanmarské bezpečnostní síly zabily více než 80 demonstrantů

Hodinářská skupina přidružená k Asociaci pro pomoc politickým vězňům a místním zpravodajským serverům uvedla, že myanmarské bezpečnostní síly v pátek vystřelily na demonstranty ve městě poblíž Yangonu a zabily více než 80 lidí.

Podrobnosti o počtu obětí ve městě Paju, 90 kilometrů severovýchodně od Yangonu, nebyly původně k dispozici, protože bezpečnostní síly shromáždily těla v chrámovém komplexu Zijarat Muni a podle svědků a místních médií oblast uzavřely. . .

Tisková agentura APS-Myanmar Now v sobotu uvedla, že během protestů proti vojenskému puči v zemi, které se konalo 1. února, bylo zabito 82 lidí. Myanmar Now řekl, že střelba začala před úsvitem v pátek a pokračovala do odpoledne.

„Je to jako genocida,“ uvedly média organizátora protestů jménem Yi Hutut. „Střílí každý stín.“

Podle účtů na sociálních médiích mnoho obyvatel města uprchlo.

Mluvčí myanmarské junty nebyl v sobotu zastižen.

Sdružení, které denně sleduje počet demonstrantů zabitých a zatčených bezpečnostními silami, dříve uvedlo, že od převratu bylo zabito 618 lidí.

Armáda toto číslo zpochybnila a uvedla, že uskutečnila převrat, protože volby, které v listopadu vyhrála strana Aung San Suu Kyi, byly zmanipulované a volební komise toto tvrzení odmítla.

Mluvčí vojenské rady generálmajor Zhao Min Tun v pátek na tiskové konferenci v hlavním městě Naypyitaw uvedl, že armáda zaznamenala 248 civilních úmrtí a 16 mrtvých policistů, a uvedl, že bezpečnostní síly nepoužily automatické zbraně.

Koalice etnických armád v Myanmaru se postavila proti zásahu junty a v sobotu zaútočila na policejní stanici na východě a zabila nejméně 10 policistů, uvedla místní média.

Média informovala, že na policejní stanici ve městě Nongmun ve státě Šan brzy ráno zaútočili bojovníci z koalice, která zahrnuje Arakanskou armádu, Tangovu národní osvobozeneckou armádu a Armádu národního demokratického spojenectví v Myanmaru.

Nejméně 10 policistů bylo zabito, uvedla Shan News, zatímco Shwe Mayi News hlásil počet obětí na 14.

Myanmarští vojenští vládci v pátek prohlásili, že protestů proti jeho vládě ubývá, protože lidé chtěli mír a do dvou let proběhnou volby.

V pátek Myanmarští svržení zákonodárci vyzvali Radu bezpečnosti OSN, aby zakročila proti armádě.

„Naši lidé jsou připraveni zaplatit jakoukoli cenu za obnovení jejich práv a svobody,“ řekl Zain Mar Aung, který byl jmenován úřadujícím ministrem zahraničí skupině sesazených zákonodárců. A naléhala na členy rady, aby vyvíjeli přímý a nepřímý tlak na vojenskou radu.

„Myanmar stojí na pokraji neúspěchu státu a jeho kolapsu,“ uvedl na neformálním zasedání OSN Richard Horsey, hlavní poradce Mezinárodní krizové skupiny, první veřejná diskuse Rady o Myanmaru.