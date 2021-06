Nizozemský vůdce uvedl, že Maďarsko „již nemá místo v EU“

Začátkem tohoto měsíce přijal maďarský parlament legislativu zakazující všechny vzdělávací materiály a programy pro děti považované za propagující homosexualitu a předefinující pohlaví a koncept pohlaví, který se liší od pojmu přiřazeného osobě při narození.

Tento krok vyvolal silnou kritiku ze strany skupin pro lidská práva a opozičních stran. V den, kdy byl schválen, se shromáždily davy v Budapešti před parlamentem, aby protestovaly proti návrhu zákona.

Legislativa je jednou z řady rozporuplných politik prosazovaných maďarským vůdcem Viktorem Orbanem, nacionalistou tvrdé linie, který dříve kritizoval gaye a přistěhovalce.

„Maďarsko pro mě už nemá v EU místo,“ řekl Rutte novinářům před účastí na summitu EU v Bruselu po boku Orbana.

Dodal: „Ale bohužel v systému, který máme, to nemohu udělat sám, ale [with] Dalších 26 členských států říká: Musíte odejít. To se musí stát krok za krokem a mezitím doufáte, že se přizpůsobí. “

Po dosažení vrcholu se Urban energicky zasazoval o novou legislativu.

„Není to o gayech, je to o dětech a rodičích,“ řekl.

„Jsem bojovník za svobodu,” pokračoval Orban. „Jsem bojovník za svobodu v komunistickém režimu.”

„Homosexuálové byli potrestáni a já jsem bojoval za jejich svobodu a jejich práva. Takže hájím práva homosexuálů, ale tento zákon není o tom. Jde o právo dětí a rodičů.“

V úterý 14 ze 27 zemí Evropské unie vyjádřilo „hluboké znepokojení“ nad zákonem ve společném prohlášení zahájeném Belgií.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen také návrh vypověděla

Ve středu na tiskové konferenci v Bruselu von der Leyen uvedl, že návrh zákona „jasně diskriminuje lidi na základě jejich sexuální orientace“.

„Je to v rozporu se všemi základními hodnotami a hodnotami Evropské unie, a to je lidská důstojnost, rovnost, základní lidská práva,“ uvedla.

Von der Leyen uvedla, že nařídila komisařům EU, aby psali maďarským orgánům, aby vyjádřily znepokojení EU nad tímto zákonem, než vstoupí v platnost.

Maďarsko již podobné právní předpisy přijalo.

V prosinci 2020 parlament země hlasoval pro nové definování pojmu „rodina“ v ústavě země, což je krok, který účinně zakazuje adopci dětí párům stejného pohlaví. To se také setkalo s protesty skupin pro lidská práva.

Ve čtvrtek na otázku, zda stáhne poslední návrh zákona, Orban odpověděl: „Zákon již byl oznámen, zveřejněn a hotový.“

Orbán rovněž tvrdil, že evropští politici, kteří se postavili proti zákonu, jej nečetli.

“Je lepší si nejprve přečíst, až později kritizovat,” řekl.

„Nejsem proti homosexualitě,“ dodal. “Zákon se chystá určit, jakým způsobem si rodiče přejí vzdělávat své děti o sexualitě,” [with that right] Patří výlučně rodičům. “

Na otázku, zda by o tom chtěl během summitu mluvit, odpověděl: „Není to na pořadu jednání.“

„Jsem k dispozici každému, kdo respektuje Maďarsko tak, že mě požádá o nový zákon,“ řekl.

Orbana čekají příští rok volby. Jeho strana Fidesz prosazuje konzervativní křesťanskou agendu.