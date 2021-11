Random: Ve hře Animal Crossing: New Horizons 2.0 je nový trik, jak uniknout vosám

Vosy! Jsou nutným zlem křížení zvířat Hry, protože kdo si chvíli hraje, ví, že na stromech je nábytek, tak by s ním měl zatřást. Existují však i vosy a Neakceptují třepání.

Nedávno to bylo objeveno Party poppers rozprchnou vosyJeště předtím existovala pouze starověká metoda.“utéctU obou je problém, že vosy nakonec nechytáte a ti sršni se prodávají za 2500 zvonků!

Existuje nový způsob, jak uniknout vosám (dodává uživatel Reddit u / ladywhoeverknewit) byl představen s Animal Crossing: Aktualizace New Horizons 2.0, ačkoli – a to vám dává čas a prostor, abyste se skutečně setkali s jedním ze špatných chlapců.

Pořiďte si pergolu – jednu z novinek, velkou květinovou mříž, pod kterou nemůžete postavit nábytek – a až Wasp Time si ji zarezervujte v nejbližší pergole. Vosy se z jakéhokoli důvodu nemohou dostat dovnitř. Nebo… možná je rozptylujete květinami. Kdo ví. Co víme, je, že budete mít spoustu času vytáhnout síť a přidat vosy do své rostoucí sbírky kapesního odpadu!

Pokud by vás to zajímalo – funguje to i u tarantulí a štírů, Tvrdí to experimentátoři na Redditu. A pokud chcete, můžete použít altán!

Našli jste v aktualizaci ACNH nějaké pěkné triky? Řekněte nám to v komentářích níže!