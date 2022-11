Pohotovostní místnosti po celém Ohiu jsou zahlceny, protože tři viry spolupracují při náporu

Pohotovosti po celém Ohiu jsou přeplněné, urgentní péče je přeplněná a tři viry způsobující problémy neustoupily. Během úterního brífinku ministerstva zdravotnictví Ohia zástupci nemocnic ve třech samostatných regionech oznámili problémy s respiračním syncyciálním virem, chřipkou a COVID-19. „Vidíme rekordní nárůst počtu našich pohotovostí, naší urgentní péče a v našich nemocnicích obecně,“ řekla náčelnice štábu dětské nemocnice v Cincinnati Dr. Patty Manningová. Teď to vidí. „Zlomili jsme naše rekordy sčítání lidu, ztratil jsem počet, kolikrát jsme je překonali, a pro nás to znamená, že máme přes 600 hospitalizovaných pacientů, což je hodně,“ řekl Manning. Nyní jsou přeplněné.“ V Columbusu jsou podobné problémy. Spolupráce tří virů je neobvyklá, řekl Dr. Rustin Morse z Nationwide Children’s Hospital, ale skutečnost, že zasáhly dříve v roce, než se očekávalo, je. „Také jsou mnohem vyšší, než je obvyklé,“ řekl Morse. K obavám přispívá i to, že to vše přichází v době, kdy se blíží setkání ke Dni díkůvzdání. Lékaři ve všech třech nemocnicích a s Ohio Department of Health se dohodli na očkování proti chřipce a COVID-19. Nejlepší způsob, jak zůstat zdravý.

Pohotovosti po celém Ohiu jsou přeplněné, urgentní péče přeplněná a tři problematické viry neustoupily. Během úterního brífinku ministerstva zdravotnictví Ohio zástupci nemocnic ve třech samostatných regionech nahlásili problémy způsobené respiračním syncyciálním virem, chřipkou a COVID-19. „Zaznamenáváme rekordně vysoké objemy na našich pohotovostních pokojích, v naší urgentní péči a v našich nemocnicích obecně,“ řekla náčelnice dětského štábu Cincinnati Dr. Patty Manningová. Manning řekl, že neviděli taková čísla, která teď vidí. „Překonali jsme naše záznamy ze sčítání lidu, přestal jsem počítat, kolikrát jsme je překonali, a pro nás to znamená, že máme v nemocnici přes 600 pacientů, což je hodně pacientů,“ řekl Manning. READ Jurassic: Zvracení před 150 miliony let odhalí prehistorického predátora „Naše nemocnice, zejména dětské nemocnice, jsou právě teď přetížené,“ řekla Dětské a dětské nemocnice Rainbow University v Clevelandu, Dr. Claudia Hoen. V Columbusu jsou podobné problémy. „Všichni vidíme na našich pohotovostních odděleních mimořádně vysoký počet,“ řekl doktor Rustin Morse z Nationwide Children’s Hospital. To, že tyto tři viry spolupracují, je neobvyklé, ale také je neobvyklé, že udeří dříve v roce, než by se dalo očekávat. „To, co je letos opravdu jedinečné, je to, o kolik dříve, než je obvyklé, a objemy jsou mnohem vyšší než obvykle,“ řekl Morse. K obavám přispívá i to, že toto vše přichází v době, kdy se blíží setkání na Den díkůvzdání. Lékaři ve všech třech nemocnicích a s Ohio Department of Health se shodli, že očkování proti chřipce a COVID-19 je nejlepší způsob, jak zůstat zdravý.