Covidská pandemie vyvolává záchvaty osmi let

Britská studie ukázala, že pandemie Covid-19 vyústila v infikování starších dětí „dvěma strašnými dětmi“.

Předběžná studie na univerzitě v Bristolu zjistila, že chování včetně záchvatů vzteku, které se obvykle objevují u dvouletých, se projevuje u dětí již od osmi let.

Studie zjistila, že stres pandemie u dětí může také vést k problémům s duševním zdravím později v životě.

Podle britské studie pandemie Covid-19 vedla k tomu, že starší děti trpí “ dvěma strašnými dětmi“ (Stock Image)

Vědci studovali emoční vývoj více než 700 dětí během epidemie a porovnali jej s údaji získanými před zdravotní krizí.

Rebecca Pearson, odborná asistentka psychologické epidemiologie na univerzitě v Bristolu, uvedla: “ Emoční problémy obvykle vyvrcholí ve věku kolem dvou let a poté s dětstvím ustoupí, ale během epidemie měly starší děti mnohem vyšší úroveň emočních obtíží, než se očekávalo. V jejich věku. ”

Naše zjištění naznačují, že děti základní školy mohou mít emoční obtíže na úrovni očekávané během „dvou strašných dětí“.

To může odrážet zpoždění emočního vývoje, které, pokud není podporováno, by mohlo do značné míry přežít pandemii a mít dlouhodobé důsledky pro tuto generaci dětí.

Helen Bold, konzultantka a lektorka dětské a dospívající psychiatrie na univerzitě v Bristolu, uvedla: “ Tato práce zdůrazňuje negativní dopad Covid-19 a blokování na duševní zdraví malých dětí. ”

