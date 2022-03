Kelly Wally vyrovnala rekord na 63. místě a stanovila značku Women’s European Tour volejem v řadě.

Na druhém místě se umístila bývalá fotbalistka Kristina Napoliová, která tuto hru hrála teprve před šesti lety.

Ale byla to Georgia Hallová, která v neděli porazila kurt na cestě k pěti ranám na turnaji Saudi Aramco Women’s International 2022.

Hall vystřelil na 71 a skončil 11 pod, aby vyhrál svůj první LET po téměř čtyřech letech.

„Je skvělé vyhrát v březnu, tak brzy v sezóně,“ řekla. „Opravdu miluji toto místo a miluji golfové hřiště.“ Akci pořádal golfový a country klub Royal Greens v King Abdullah Economic City v Saúdské Arábii.

Objela dvě z prvních tří dírek po kulkách na sedm ran a odjela odtud.

„To byl plán v mé hlavě,“ řekla. „Přední devítka je o něco snazší, trochu méně fouká, než jsme měli my, takže jsem se toho snažil využít a trefit několik opravdu dobrých ran na přední devítce, abych se dostal dále, a to mě trochu stabilizuje.“

Johanna Gustafssonová se ve svých šesti letech dělila o druhé místo vedle nováčka LET Napoliové, která byla před startem golfové kariéry špičkovou fotbalistkou v České republice. Napoliova se stala profesionálkou v roce 2020; Hra začala teprve v roce 2016 Saúdská akce byla teprve jeho osmým startem.

„Upřímně řečeno, je to tak trochu sen,“ řekla. „Ani jsem nečekal, že se dostanu do akce. Golf Saudi mi dal pozvání, které bylo úžasné. To, co se stalo tento týden, je jako pohádka. Byl to naprosto úžasný týden. Jsem tak vděčný, že jsem tady a mohu nečekej, až se zase vrátím.”

Emily Kristen Pedersen byla 4. sólo s výsledkem 5 pod, zatímco Carlotta Seganda byla sama 5. s výsledkem 4 pod.

Whaley začala svůj týden se 79, ale během poslední jízdy si vedla lépe s 16 ranami. V kategorii do 3 let skončila dělená na šestém místě.

„Je to nejlepší kolo, jaké jsem měla na jakémkoli turnaji,“ řekla. „Celým mým dnešním cílem bylo pobavit se a užít si to, protože to byla moje první profesionální mezinárodní akce. Neměl jsem osm vrabců v řadě. Jednou jsem to udělal asi před čtyřmi nebo pěti lety a řekl jsem: ‚Dobře, ty ‚jsem v tom teď – nemůžeš přestat.'“ Pořád jsem si dával šance a bylo to tak zábavné.“

