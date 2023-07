Ewan McGregor o tom, proč nosí knír, jak Clařina dcera může „udržet svého starého otce v podnikání“ a proč akční filmy vyžadují „vytrvalost“

Ewan McGregor na nedělní tiskové konferenci na 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v režii Emmy Westenberg diskutoval o blockbusterech, o tom, proč v současnosti nosí knír, a snad i o natáčení dalších filmů se svou dcerou Clarou. Ty zpíváš hlasitěji, já zpívám hlasitějikde naproti sobě hrají McGregors.

Dcera i otec očekávali v neděli větší spolupráci. Ty zpíváš hlasitěji, já zpívám hlasitěji Premiéra na South by Southwest. že to Road trip dramaInspirováno skutečnými příběhy dvojice. Clara napsala scénář společně s Verou Bulder a Ruby Caster. „Jen očekávám, že mi napíšou spoustu rolí,“ řekl tisku Ewan McGregor. „Je to velmi dobrý způsob, jak udržet jejího starého otce v podnikání.“

Více od The Hollywood Reporter

Díky tomu, že se herec během své kariéry pohybuje mezi vedlejšími filmy a malými nezávislými filmy, může také poskytnout vhled do některých talentových rozdílů. „Některé z největších akčních filmů jsou pomalejší,“ řekl. „Je to vytrvalostní cvičení, abyste udrželi svůj výkon a výkon tam, kde chcete být.“ Akční sekvence se totiž často natáčejí v „malých okamžicích“, zatímco u menšího filmu „když vás kamera sleduje tři minuty, je snazší se v ní ztratit“. Řekl, že se „stále snažil najít ten pocit v mé práci. Chci, aby to působilo opravdově a upřímně.“

Na otázku ohledně přechodu mezi malými nezávislými funkcemi a velkými studiovými projekty McGregor odpověděl: „Pokud pracujete na akční sekvenci, bude to [made in] malé okamžiky. Když máte kameru, která vás sleduje tři minuty [on a smaller film]Je snazší se v tom ztratit.“

Příběh pokračuje

Podělil se také o náhled na jeho současné ochlupení na obličeji. McGregor natáčel minisérii Paramount + Gentleman v Moskvě, který také produkuje, je v Manchesteru od začátku tohoto roku, zbývá „ještě měsíc“, uvedl v aktualizaci o pokroku. Série založená na románu Amora Towlese představuje McGregora jako šlechtice uvězněného v hotelovém pokoji po ruské revoluci.

McGregor poznamenal, že jeho současný knír je pro tuto roli, ale že se to v průběhu natáčení změnilo. „Tohle je můj největší a nejmenší knír,“ vysvětlil. „na začátku [my character] Má velké, kudrnaté monstrum.“ McGregor uzavřel: „Vidíš jeho lepší stránku.“

V sobotu večer oslavila česká kinematografie skotskou hvězdu cenou svého prezidenta. Když MacGregor dostal sochu, on lDiváci festivalu v Karlových Varech sklidili bouřlivé ovace: „Mám takové štěstí, že dělám to, co miluji a miluji to, co dělám.“

a 57. vydání festivalu potrvá do 8. července a v porotě bude Patricia Clarkson.

Nejlepší hollywoodský reportér

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.