Heathrow a Gatwick: Matoucí pravidla pro brexit znamenají, že Britové přicházejí o tisíce

Tisíce Britů hlásily obrovskou ztrátu peněz, když se pokoušeli cestovat do Evropské unie, a obviňují z toho „matoucí pasová pravidla pro vstup do Evropské unie“. Několik cestujících čelilo zrušení svých plánů poté, co je ministerstvo vnitra Spojeného království informovalo o platnosti jejich pasů prostřednictvím kontroly platnosti nefunkčního pasu, kterou provozuje samotné ministerstvo vnitra.

Ještě před týdnem, Anna Tijanscuová, vědkyně z University of Leeds, byla nucena opustit svou rodinu u odbavovací přepážky Ryanairu poté, co byl její pas shledán „nezpůsobilým k cestování“. BBC minulý týden také uvedla, že pětičlenná rodina přišla o 3000 liber poté, co matce na letišti v Bournemouthu řekli, že její pas není platný pro cestu do Evropské unie. Bylo to proto, že bylo přes deset let staré, přestože platilo až do února.

Od 31. prosince 2020 již státní příslušníci Spojeného království nemají nárok na národní status EU, protože jsou nyní pro orgány EU považováni za státní příslušníky jiných zemí. Od října loňského roku se Britové musí ujistit, že jejich pasy splňují řadu pravidel, aby mohli vstoupit do Evropské unie jako občané jiných zemí.

Tyto zahrnují:

Cestovní pasy musí být platné alespoň tři měsíce po zamýšleném datu, kdy cestující opustí Evropskou unii

K datu, kdy cestující zamýšlí opustit Evropskou unii, jim nesmí být více než deset let

Více problémů



(Foto: © Stan Kogawa)



Není to jediný problém, který se objevil kvůli odchodu Británie z Evropské unie. Před odchodem Spojeného království z EU nemusela pohraniční stráž orazítkovat britské pasy, ale nyní musí být všechny pasy orazítkovány na místě vstupu a výstupu. Zprávy naznačují, že někteří příslušníci pohraniční stráže stále nerazítkují pasy, což britským občanům způsobuje problémy.

Jedna osoba na Twitteru uvedla: „Francouzská pasová kontrola v Eurotunelu minulý týden neorazítkovala můj britský pas (ostatní členové rodiny se mnou v pasech EU)… Vrátili se o tři dny později, francouzská pasová kontrola potřebovala důkaz, že jsem utratila víc než 90 dní v Evropské unii… a dostal pokutu téměř 200 eur.“

Britský úřad pro zahraniční věci, Commonwealth Office and Development (FCDO) doporučil Britům, aby se ujistili, že jejich pasy jsou opatřeny razítkem při vstupu a výstupu z bezhraničního schengenského prostoru, kde již není povolen volný pohyb.

Jak se jinak můžete vyhnout problémům?

Britští státní příslušníci musí mít doklad o následujícím: