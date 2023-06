Bronz v plážovém volejbalu v Česku vybojovala Kanaďanka Wilkerson, Humana Paredes

Ostrava, Česká republika — Kanadské beachvolejbalové duo Brandi Wilkerson a Melissa Humana-Paredes získalo v neděli bronzovou medaili na Ostrava Beach Pro Tour Elite 16 Championship.

Toronťanky porazily v soutěži o třetí místo v České republice Švýcarky Ninu Brunner a Tanju Huberli 2:0 (21-16, 21-14).

„Myslím, že do tohoto zápasu jsme vstoupili s mentalitou nechat na hřišti všechno,“ řekla Humana Paredes. „Byl to dlouhý týden, takže jsme do toho chtěli dát všechno, co jsme mohli, a myslím, že se to povedlo. Dosáhli jsme výsledku, který jsme chtěli (z tohoto zápasu).

Wilkersonová a Humana Paredesová těsně unikly postupu do finále, když v tie-breaku prohrály s Američankami Therese Cannonovou a Sarah Spoonsilovou (19-21, 23-21, 15-13).

Kanada pracovala od kvalifikačního kola, aby vyhrála svůj bazén až do play-off.

„Pokračujeme v práci,“ řekl Wilkerson. „Je úžasné, dostat se z kvalifikace k medaili, ale stále jsou dvě místa na špici, na která chceme dosáhnout (na stupně vítězů), takže je před námi spousta práce.“

Cannon a Spoonsil následně porazila Brazilka Ana Patricia/Luda 21-17, 14-21, 12-15 v zápase o zlatou medaili žen.

To byl jediný vstup Kanady do turnaje.