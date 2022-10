San Jose Sharks může hrát se šťastnými Rusy v NHL Global Series

SAN JOSE – Zápasy NHL Global Series mezi San Jose Sharks a Nashville Predators v České republice budou příští týden pokračovat podle plánu – včetně ruských hráčů.

Představitel české vlády ve čtvrtek řekl, že ruským hráčům obou týmů bude umožněn vstup do země příští týden na zápasy základní části v Praze ve dnech 7. až 8. října.

Všichni hráči již dostali víza, uvedl poradce českého premiéra Tomáš Bokhar v prohlášení pro Cznam Zbraví.

„Jde o soukromou akci, mají víza, takže z pohledu státu není důvod, proč by (Rusy) neměli být vpuštěni,“ uvedl koordinátor bezpečnostní politiky české vlády Pujar. Národní bezpečnost jejich přítomnost rozhodně neohrožuje. A nevzpomínám si, že by kromě schengenských víz měli i dlouhodobá americká pracovní víza a žili v USA.

Čeští představitelé začátkem tohoto měsíce uvedli, že ruští hokejisté vzhledem k invazi jejich země na Ukrajinu začátkem tohoto roku nebudou na zápasech v O2 Areně vítáni.

Začátkem týdne český ministr zahraničí Jan Lebavskij řekl: „Stále platí, že ruským hráčům by neměla být udělována víza na území schengenského prostoru. Pokud již mají platná víza, měli by být přijati, ale vzhledem k probíhajícím jednáním by měli být přijati,“ uvedl ministr zahraničí ČR Jan Lebavský. V tom mohou být ještě změny. Je to komerční rozhodnutí týmu NHL, pokud se chystají zrušit celé zápasy kvůli malému počtu hráčů.“

To zřejmě pro NHL nepřicházelo v úvahu, ačkoli generální manažer Sharks Mike Grier minulý týden řekl, že tým nevstoupí do České republiky, pokud nepřinese kompletní soupisku, na které je i útočník ruského původu Alexander Barabanov.

„Jsem rád, že všichni jedou a můžeme tam bez problémů hrát a že všichni v šatně mohou jít do Prahy,“ řekl ve čtvrtek Thomas Hertel ze Sharks Center.

„Jako trenér se s tím musíte vypořádat den co den,“ řekl kouč Sharks David Quinn. „Věděl jsem, že se to zařadí na mnohem vyšší úroveň, než je můj popis práce.“

Sharks si zatím na cestu mají přivést útočníky ruského původu, protože Barabanov a možná Jevgenij Svičnikov odlétají do Evropy se zbytkem týmu Sharks v sobotu. Yakov Trinin je nejvýraznějším ruským hráčem na seznamu Predators.

„Nedá se toho moc říct, ale je dobře, že to řekli,“ řekl Svechnikov k rozhodnutí české vlády. „Je to obrovské, nejen pro (Barabanova) nebo mě nebo kteréhokoli jiného ruského hráče, ale i pro ostatní sportovce. Všichni teď procházíme těžkým obdobím, ale nemůžete to ovládat.“

Live Nation, distributor vstupenek na tuto událost, také nedávno vydal tiskovou zprávu: „Zatímco globální události vytvořily pochopitelnou nejistotu kolem mnoha sportovních událostí, Live Nation byl zdůrazněn a rád by všechny české fanoušky ubezpečil, že Hry NHL Global Series 2022 mezi Nashville Predators a San Jose Sharks se podle plánu uskuteční 7. až 8. října v pražské O2 Areně.“

Barabanov, který je téměř týden zraněný, bruslil ve čtvrtek brzy ráno před začátkem prvního tréninku, ale opustil led ještě před zahájením zkoušek.

Quinn již dříve řekl, že Barabanov, který se od svého zranění v dolní části těla minulou sobotu nezapojil do úplné rvačky ani tréninku, bude v letu, i když se to může změnit, pokud se zdravotní stav křídla nezlepší.

Další zranění: Quinn řekl, že útočník Oscar Lindblom, který tento týden kvůli zranění horní části těla ještě netrénuje a ještě nenastoupil v předsezónním zápase, ve čtvrtek málem znovu bruslil se skupinou.

Zdá se však pochybné, že Lindblom, který začal kemp ve druhé sérii s Loganem Couturem a Kevinem Labancem, bude hrát v některém z pátečních split zápasů Sharks. Jedna skupina bude v Anaheimu a Queen a další skupina bude v Las Vegas.

Quinn řekl, že obránce Marcos Notivara ve čtvrtek netrénoval s problémy v dolní části těla a je to každodenní záležitost.

Notivara, který začal svůj kemp jako defenzivní partner Erica Carlsona, měl původně hrát ve středu proti Los Angeles, ale jeho zranění se „jen vynořilo. Za krátkou dobu toho udělal hodně, ale způsobil malé ztráty.“

Minulou sezónu stála Nutivaara každý zápas různá zranění, kromě jednoho zápasu v minulé sezóně, kdy byl s Florida Panthers. V červenci podepsal se Sharks roční smlouvu na 1,5 milionu dolarů.

Sharks odlétají v sobotu do Německa, kde sehrají exhibiční zápas proti Eisbären Berlín v Mercedes-Benz Areně.