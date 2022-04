Příležitost pomoci ukrajinským uprchlíkům – The Examiner

Phil Hanson Truman Heartland Community Foundation

Prezident Biden minulý týden oznámil, že dalších 800 milionů dolarů ve vojenské pomoci bude posláno Ukrajině na pomoc v boji proti invazním ruským silám, a tento týden požádal o další. Prezident poznamenal, že jeho činy „vyslaly Putinovi nezaměnitelnou zprávu: Nikdy se mu nepodaří zcela ovládnout a okupovat Ukrajinu“.

Jak svět sledoval, ukrajinský lid vzdoroval s takovou nekonečnou vytrvalostí a duchem. Vím, že mohu mluvit za všechny v komunitní nadaci Truman Heartland, když řeknu, že naše srdce jsou s lidmi na Ukrajině a jsme naprosto ohromeni jejich odhodláním.

THCF od začátku této zbytečné války v únoru pomohla držitelům fondů dát více než 37 000 dolarů charitativním organizacím pomáhajícím s ukrajinskou pomocí a financovat tolik potřebné humanitární úsilí pro ty, kteří prchají před násilím. Zatímco prezident a spojenci našeho národa posílají pomoc ukrajinské armádě, příliv místních dodavatelů podpory pro lid Ukrajiny je povzbudivý.

Každý den, který uplyne, je dalším dnem, kterým ukrajinský lid trpí. Jako mnozí z vás se často cítím bezmocný v situacích, jako je tato, kdy je krize naléhavá a nebezpečná. A přestože jsem spoléhal na svou víru, vím, že samotná modlitba ruský vpád nezastaví.

Komunitní nadace Trumana Heartlanda každoročně vyčleňuje skromné ​​množství finančních prostředků, které mohu jako prezident a generální ředitel použít na podporu komunitně zaměřených aktivit, které se objevují v průběhu roku. Takže když jsem dostal žádost o získání finančních prostředků na pomoc na Ukrajině, věděl jsem, že je to příležitost udělat v naší komunitě něco, co by ovlivnilo lidi za našimi hranicemi.

Nadace je hrdá na to, že sponzoruje sbírku od Česko/Slovenského klubu Kansas City na Ukrajině v Memorial Hall Mike Onka v parku Williama Henryho Harrisona na 11520 Putnam Street v Sugar Creek. Akce podtrhne chutě a zvuky východní Evropy. S ochutnávkami piva a vína, živou etnickou hudbou, food trucky a spoustou zábavy to bude jistě velmi úspěšná akce. Vstupenky stojí pouhých 35 dolarů a lze je zakoupit na slavicfest.com/together-ukraine.

Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že více než 1,7 milionu lidí se stalo uprchlíky kvůli ruské invazi. Jak už to tak bývá, byly to nejvíce postiženy ženy, děti, marginalizované komunity a chudí lidé. Prostředky získané v nadaci Ukraine Relief Benefits Fundraising Foundation podpoří organizace v České a Slovenské republice poskytující humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům. Podpora může zahrnovat dopravu, lékařské a duševní služby, ubytování, jídlo a oblečení pro záchranu životů, zmírnění utrpení a zachování lidské důstojnosti.

Pokud se cítíte bezmocní, podnikněte kroky a zapojte se, jak jen můžete. Zvu vás, abyste přišli a užili si sbírku na pomoc Ukrajině, přispěli humanitárním organizacím, jako je Člověk v tísni nebo Heart to Heart International, a pokračovali v modlitbě za mír.

Phil Hanson je prezidentem a generálním ředitelem Truman Heartland Community Foundation, veřejné charitativní organizace 501(c)3, která se zavázala zlepšovat komunity v okrese Jackson a okolí prostřednictvím spolupráce se členy komunity a dárci. Pro více informací prosím navštivte www.thcf.org, e-mail [email protected] nebo volejte (816) 836.8189.