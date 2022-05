Přestaňte říkat tyto věci, když nevíte, jak vyslovit něčí jméno

obrázek : PŘERUŠIT MEDIÁLNÍ VLNU ( shutterstock )

V názvu, o kterém jsme hovořili dříve, je toho hodně Nejjednodušší způsob, jak se vypořádat se zapomenutím něčího jména-ale co Pokud vůbec nevíte, jak vyslovit jejich jména?

Správné uvedení něčího jména je víc než jen zdvořilost – je to otázka omezení a respektu. V článku o Harvardský obchodní přehledRuchika Tolchian, autor Výhoda rozmanitosti: Oprava genderové nerovnosti na pracovištiA Sdílí hmatatelné spojení, se kterým je spojeno jméno osoby s tím, jak V práci jsou oceňováni. Podobně a Virální příspěvek na LinkedIn Od Damneet Kaur vysvětluje, že nesprávné vyslovení něčího jména může způsobit, že se bude cítit vynechán a ostrakizován. Tyto účinky začínají dlouho před pracovištěm: studie Ty máš Nalezeno Studenti se stydí, když se jejich učitelé nenaučí vyslovovat jejich jména.

Se všemi různými jmény na světě jsme povinni tu a tam zkazit výslovnost. Tato zkušenost je velmi dobře známá zejména přistěhovalcům a lidem s jinými než bílými nebo nezápadními jmény. Existuje však způsob, jak přistupovat k novému jménu taktně, než aby se lidé cítili méně než nebo méně. Až příště narazíte na jméno, u kterého si nebudete jisti, jak správně vyslovit, zde je několik příkladů toho, co byste neměli říkat (a co naopak dělat).

Věci, které byste neměli říkat, když nevíte, jak vyslovit jméno

„ Jdu to zmasakrovat. „

Všichni si pleteme jména, ale lidé tuto frázi používají jako způsob, jak se osvobodit od očekávání.

Jako někdo, kdo to v minulosti smutně řekl, chápu instinkt dát někomu vědět, že se omlouváte za řeč. Váš pokus být „stydlivý“ nebo sebepodceňování však nemusí jít na úkor někoho jiného. Pokud oznámíte, že zabijete něčí jméno, než se to vůbec pokusíte vyslovit, zní to, jako byste to už vzdali. Jakmile rozpoznáte pocit, že zabijete něčí jméno, můžete toto sebeuvědomění nasměrovat k tomu, abyste požádali o správnou výslovnost.

„Nikdy se mi to nepovede, můžu ti říkat jiným jménem?“

Pokud má někdo přezdívku, kterou by vám chtěl říkat, dá vám vědět. V opačném případě je neuctivé žádat někoho o změnu tzv. pro vaše pohodlí.

„Moc mě to mrzí, já jsem ten nejhorší. Jaký blázen.“ ! „

Neexistuje způsob, jak vědět, jak vyslovit každé jméno na světě. Moc si z toho nedělej. Není třeba tolerantní a rozšířené omluvy. Tyto nabídky vám nabízejí více než osobě, jejíž jméno je špatně vyslovováno. Navíc to většinou skončí ta osoba V podivné kondolenční pozici vy.

Váš instinkt se omluvit je v pořádku, ale jako vodítko zvažte upřednostnění důstojnosti druhého člověka před svou vlastní. Stačí požádat o srozumitelnost a jít dál.

„Páni, to je tak jedinečné. Co to znamená?“

I když jsou vaše úmysly dobré, přesto byste jméno „jedinečný“ neměli příliš vyzdvihovat. To může působit jako fetiš nezápadních jmen, dávat lidi na místo a označovat je jako „jiné“.

Přemýšlejte o tom: Víte, co znamená vaše jméno, Jeffe?

„[weird garbled mumbling]“

Pokud se budete snažit vyslovit něčí jméno, alespoň se o to pokuste.

„[silence]“

Nepřeskakuj jméno, které neumíš vyslovit.

T o naučit se jak Vyslovte něčí jméno, zeptejte se

„Pracuj pokorně,“ tulcián Napsal. Pokud se mýlím ve jménu – určitě se to stane – Jednoduše se omluvte a požádejte o správnou výslovnost. Tolchian říká, že dobrým pravidlem je říkat: „Omlouvám se, že jsem to špatně pochopil. Mohl byste mi prosím vrátit své jméno?“ Poté pozorně poslouchejte, kam se osoba zaměřuje a kde jsou výboje. Opakujte po nich jednou nebo dvakrát a ne více. Poděkujte jim a pokračujte

Pokud máte příležitost vyslovit něčí jméno před schůzkou nebo oznámením, odložte je a řekněte něco jednoduchého, jako např. „Hej! Nechci špatně rozumět tvému ​​jménu, jak ho vyslovuješ?“ Snažte se být proaktivní, pokud jde o překontrolování jmen lidí před schůzkou, ať už vás nějaká konkrétní výslovnost znepokojuje, nebo ne – je to silný zvyk vytvořit si.

Udělat si čas na to, abyste správně vyslovili něčí jméno, je způsob, jak vyjádřit vzájemný respekt a zdvořilost, i když to z vaší strany vyžaduje trochu více úsilí. Všichni jsme neúspěšná jména a všichni můžeme být lepší.